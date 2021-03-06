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РИА Новости

Правительство приняло программу развития угольной отрасли на 15 лет

Правительство РФ приняло программу развития угольной отрасли на ближайшие 15 лет, сказал во время совещания по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области председатель правительства Михаил Мишустин.В источнике
Максим Решетниковроссийский политик
Общий объем финансирования программы из федерального бюджета 51 миллиард рублей, а в целом, с учетом региональных источников — 55 миллиардов рублей.ПРАЙМ
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Правительство России даст Кузбассу 51 миллиард на решение проблем

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