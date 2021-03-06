Правительство РФ приняло программу развития угольной отрасли на ближайшие 15 лет, сказал во время совещания по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области председатель правительства Михаил Мишустин.

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Максим Решетников российский политик Общий объем финансирования программы из федерального бюджета 51 миллиард рублей, а в целом, с учетом региональных источников — 55 миллиардов рублей. ПРАЙМ