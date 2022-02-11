Замминистра также отметил, что в результате корректировки размер компенсации разницы между экспортной и индикативной ценой топлива по демпферу вырастет с 68% до 83% по бензину и с 65% до 83% по дизелю.
За счёт увеличения компенсационных выплат от государства нефтяные компании смогут устанавливать отпускные цены, которые должны обеспечить сохранение динамики цен на заправках для автолюбителей в пределах инфляции в 2022-2024 годах, считают в Минфине.
Президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля, пишет газета Politico со ссылкой на информированные источники.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия, на фоне опасений провокаций со стороны Украины или иных стран, приняла решение о «некоторой оптимизации» штатов своих миссий на Украине.
В ходе визита президента России Владимира Путина в Пекин во время открытия Олимпиады «Газпром» и китайская компания CNPC подписали 25-летний контракт на поставку 10 млрд кубометров газа с Дальнего Востока в Китай.
Военные инструкторы Британии, отправленные на Украину для обучения местных военнослужащих обращению с поставленными Лондоном противотанковыми управляемыми ракетами, начнут покидать республику 12–13 февраля, сообщил замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи вещательной корпорации BBC.
Для граждан, которые уже получают пенсию, предусмотрен ряд льгот, связанных с освобождением от уплаты некоторых пошлин и платежей, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
При разрешении 1280 х 720 пикселей разогнанный Core i3-12300 демонстрирует точно такую же производительность, что и Core i7-11700KF, а Core i9-10900K быстрее лишь на 1,3%. Эти тесты наглядно демонстрируют не только способности бюджетных Alder Lake, но и то, что для игр по-прежнему не так важно количество ядер, сколько важны особенности архитектуры и частота.