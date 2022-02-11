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Правительство приняло решение о корректировке бензинового демпфера

Законопроект о корректировке демпфирующего механизма для сдерживания роста цен на моторные топлива на внутреннем рынке одобрен Правительством.
Российская газета
Замминистра также отметил, что в результате корректировки размер компенсации разницы между экспортной и индикативной ценой топлива по демпферу вырастет с 68% до 83% по бензину и с 65% до 83% по дизелю.
ТАСС
За счёт увеличения компенсационных выплат от государства нефтяные компании смогут устанавливать отпускные цены, которые должны обеспечить сохранение динамики цен на заправках для автолюбителей в пределах инфляции в 2022-2024 годах, считают в Минфине.
Агентство нефтегазовой информации
В настоящее время топливный рынок регулируется, в том числе демпфирующим механизмом.
ТАСС

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Правительство РФ одобрило корректировку демпфера для цен на моторное топливо
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