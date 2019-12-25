Экономика

ИзвестияИзвестияПравительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20

По предложению Минфина, с 1 января 2020 года россияне смогут без пошлин получать из зарубежных интернет-магазинов товары на сумму не более €200. При этом с июля 2022 года ведомство предлагает снизить этот порог до €20: за покупки свыше этой суммы на таможне придется платить пошлину в 15%.
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с чего всё началось

Заграница не поможет: кабмин отговаривают от пошлин на посылки за €20

Правительство попросили не снижать порог беспошлинного ввоза товаров до €20. Такие меры с 2022 года предлагает ввести Минфин.
Известия24 декабря в 16:01

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Минпромторг не одобрил идею снижения беспошлинных интернет-покупок до 20 евро

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В Минпромторге выступили против лимита беспошлинных интернет-покупок в 20 евро

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РЕН ТВ24 декабря в 23:31

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Телеканал 360°24 декабря в 22:20

Медведева попытаются отговорить от новых пошлин на зарубежные посылки

Ридус24 декабря в 17:31

Минпромторг выступил против лимита беспошлинных интернет-покупок в 20 евро

Интерфаксвчера в 06:45
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило Всемирному антидопинговому агентству (WADA) официальное письмо, в котором уведомило организацию о несогласии с санкциями, введенными против России.
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В Черногории протестуют против нового закона о церкви

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Крупнейший интернет-магазин одежды в России Wildberries стал самым популярным в мире.
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Среднегодовой размер пенсии по старости в РФ вырос до 15,5 тыс. рублей

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