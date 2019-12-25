Экономика
ИзвестияПравительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20
По предложению Минфина, с 1 января 2020 года россияне смогут без пошлин получать из зарубежных интернет-магазинов товары на сумму не более €200. При этом с июля 2022 года ведомство предлагает снизить этот порог до €20: за покупки свыше этой суммы на таможне придется платить пошлину в 15%.
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Правительство попросили не снижать порог беспошлинного ввоза товаров до €20. Такие меры с 2022 года предлагает ввести Минфин.Известия24 декабря в 16:01
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Минпромторг не одобрил идею снижения беспошлинных интернет-покупок до 20 евро
Комсомольская правдавчера в 07:33
В Минпромторге выступили против лимита беспошлинных интернет-покупок в 20 евро
Говорит Москвавчера в 06:59
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