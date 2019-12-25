Экономика

ИзвестияИзвестияПравительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20

По предложению Минфина, с 1 января 2020 года россияне смогут без пошлин получать из зарубежных интернет-магазинов товары на сумму не более €200. При этом с июля 2022 года ведомство предлагает снизить этот порог до €20: за покупки свыше этой суммы на таможне придется платить пошлину в 15%.
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с чего всё началось

Заграница не поможет: кабмин отговаривают от пошлин на посылки за €20

Правительство попросили не снижать порог беспошлинного ввоза товаров до €20. Такие меры с 2022 года предлагает ввести Минфин.
Известия24 декабря в 16:01

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Минпромторг не одобрил идею снижения беспошлинных интернет-покупок до 20 евро

Комсомольская правдавчера в 07:33

В Минпромторге выступили против лимита беспошлинных интернет-покупок в 20 евро

Говорит Москвавчера в 06:59

Медведева попытаются отговорить от новых пошлин на зарубежные посылки

Ридус24 декабря в 17:31

Минфину предложили не менять порог беспошлинного ввоза до 20 евро

РЕН ТВ24 декабря в 23:31

Правительство попросили не вводить пошлины на посылки за 20 евро

Телеканал 360°24 декабря в 22:20

Минпромторг выступил против лимита беспошлинных интернет-покупок в 20 евро

Интерфаксвчера в 06:45

Правительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20

Известия24 декабря в 18:15
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Происшествия

Мужчина с ножом ворвался в храм в центре Москвы

Мужчина с ножом ворвался в храм Сергия Радонежского в центре Москвы, угрожал прихожанам и поранился, сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 27 декабря.
Lenta.ru 08:14
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Путин подарил школьнице из Обнинска щенка золотистого ретривера

Президент России Владимир Путин подарил 12-летней жительнице Обнинска Екатерине Папановой щенка золотистого ретривера, сообщает правительство Калужской области.
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Политика

Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом

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Происшествия

Суд вернул квартиру и две машины подельнику полковника Захарченко

Мосгорсуд отменил решение Гагаринского районного суда столицы по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего сотрудника ФСБ России Дмитрия Сенина — фигуранта дела о взятках экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко.
РБК 08:35
Фигурное катание

Татьяна Тарасова: «Трусова открыла новые горизонты в фигурном катании»

Скажу, что она уже великая спортсменка. Трусова — человек, который открыл нам новые горизонты в фигурном катании.
Sportbox.RU 08:14
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон окончательно помирились

Актёры Голливуда Брэд Питт и Дженнифер Энистон поговорили и простили друг друга за прошлые обиды.
News.ru 25 декабря в 14:46
Общество

Физическую активность связали с пониженным риском развития рака

ТАСС Наука 05:19
Происшествия

Пассажирский самолет упал в Казахстане

1. Лайнер рухнул при вылете из Алма-Аты Пассажирский самолет авиакомпании Bek Air упал вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты.
Lenta.ru 00:22
Армия и оружие

Командующий СФ сообщил о повышении активности НАТО в Арктике

НАТО продолжает наращивать боевую подготовку своих войск в Арктике, сообщил командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев.
ТК Звезда 08:35
Происшествия

«Новая газета» пожаловалась в суд на обыски и допрос журналистки

"Новая газета" подала в Тверской суд жалобу на действия следователей, которые устроили обыск дома у спецкорреспондента Юлии Полухиной, а затем ее допросили по делу общественной организации, известной, как ЧВК "Е.Н.О.Т", сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.
Интерфакс 07:45
Политика

Кабмин Украины упростил получение гражданства для воевавших в Донбассе

Правительство Украины приняло решение, которое позволит упростить процедуры получения гражданства страны иностранцами, воевавшими в Донбассе против сил самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
РБК 06:47
Общество

Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»

Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Российская газета вчера в 11:04
Хоккей

Игорь Ларионов: «С чехами проблем почти что и не было»

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов подвел итоги матча с Чехией на молодежном чемпионате мира и поделился ожиданиями от встречи с Канадой.
Спорт-Экспресс 06:01
Общество

МВД предложило сажать на два года за пропаганду наркотиков в интернете

МВД разработало законопроект об уголовном наказании за пропаганду наркотиков в интернете.
РБК 06:38
Политика

Борисов заявил о проблемах с развитием военной спутниковой группировки

RT на русском 01:51
Общество

Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет

Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
РИА Новости вчера в 17:30
Армия и оружие

Американские и российские военные подрались в Сирии

На востоке Сирии произошла драка между российскими и американскими военными.
Lenta.ru 05:52
Футбол

Егоров ушел с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров покидает свой пост.
Российская газета 07:26
Футбол

Форвард «Краснодара» Игнатьев перейдёт в «Рубин»

Сообщается, что на футболиста претендовали также «Зенит» и московское «Динамо», но казанцы оказались настойчивее.
Kazanfirst.ru 08:25
Политика

Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности

Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета безопасности представил новую Доктрину продовольственной безопасности России, президент РФ Владимир Путин ее утвердил.
Вести.Ru 08:45
Армия и оружие

Гиперзвуковой комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство

РИА Новости 05:51
Шоу-бизнес

Пугачева потребовала не пускать Бузову на новогодние «огоньки»

Народная артистка СССР Алла Пугачева, по сообщениям СМИ, обратилась к продюсеру Игорю Крутому с просьбой отказать телеведущей и блогера Ольги Бузовой в участии в съемках новогоднего "Голубого огонька".
Газета.Ru вчера в 07:12
Политика

В Киеве рассказали об отказе Германии в военной помощи Украине

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обратился к Берлину за военной помощью, но получил отказ.
Известия 08:31
Экономика

Украина озвучила потери от российских санкций

Из-за новых российских санкций в отношении украинских промышленных товаров Украина потеряет 1,3% экспорта в Россию на сумму $31,2 млн.
ИА Новороссия 04:42
Спорт

Шулепов о скандале с костюмом: я передаю образ Шиндлера, а не нациста

Российский фигурист Антон Шулепов рассказал об обиде, которую ему нанесли люди, неверно понявшие его задумку в произвольной программе текущего сезона и назвавшие самого спортсмена нацистом.
РИА Новости 08:32
Политика

Путин обсудил с Совбезом России ситуацию в сирийском Идлибе

«В развитие телефонных разговоров, которые состоялись у президента в последние дни с зарубежными коллегами, обсуждалась ситуация в Сирии с упором на проблему повышения террористической активности в Идлибе, затрагивалось положение дел в Ливии, участники высказывались в пользу поддержки международных усилий по урегулированию в этой стране», — цитирует его «РИА Новости».
Известия 08:02
Происшествия

В Подмосковье школьница умерла после сдачи ГТО

Российская газета 07:37
Космос

У астронавтов с МКС нашли уникальные изменения глаз

Американские врачи обнаружили у членов экипажа Международной космической станции уникальные изменения в работе сосудистых оболочек, которые питают сетчатку глаза и защищают ее от ударов.
Труд 08:31
Шоу-бизнес

Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»

Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Суть событий вчера в 06:43
Общество

В Москве похищен лимузин Сталина

Говорит Москва 08:48
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