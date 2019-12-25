Экономика
ИзвестияПравительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20
По предложению Минфина, с 1 января 2020 года россияне смогут без пошлин получать из зарубежных интернет-магазинов товары на сумму не более €200. При этом с июля 2022 года ведомство предлагает снизить этот порог до €20: за покупки свыше этой суммы на таможне придется платить пошлину в 15%.
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с чего всё началось
Правительство попросили не снижать порог беспошлинного ввоза товаров до €20. Такие меры с 2022 года предлагает ввести Минфин.Известия24 декабря в 16:01
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«АО НКО «Нафтогаз Украины» не позднее 27 декабря 2019 года направить часть чистой прибыли за девять месяцев 2019 года в сумме 8,5 млрд гривен на выплату дивидендов в государственный бюджет в счет дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году», — указано в решении правительства.
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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл» в матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» на своем поле крупно обыграл «Ньюкасл» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
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Исполнитель роли Деда Мороза скончался во время утренника в детском саду в городе Североморске.
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Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
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Критики сочли «Кошек» самым бессмысленным фильмом 2019 года Портал The Playlist заметил, что Universal обновила сайт с перечнем фильмов, выдвинутых на кинопремии, в том числе «Оскар».