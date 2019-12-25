Экономика

ИзвестияИзвестияПравительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20

По предложению Минфина, с 1 января 2020 года россияне смогут без пошлин получать из зарубежных интернет-магазинов товары на сумму не более €200. При этом с июля 2022 года ведомство предлагает снизить этот порог до €20: за покупки свыше этой суммы на таможне придется платить пошлину в 15%.
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с чего всё началось

Заграница не поможет: кабмин отговаривают от пошлин на посылки за €20

Правительство попросили не снижать порог беспошлинного ввоза товаров до €20. Такие меры с 2022 года предлагает ввести Минфин.
Известия24 декабря в 16:01

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В Минпромторге выступили против лимита беспошлинных интернет-покупок в 20 евро

Говорит Москва06:59

Правительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20

Известия24 декабря в 18:15

Минфину предложили не менять порог беспошлинного ввоза до 20 евро

РЕН ТВ24 декабря в 23:31

Правительство попросили не вводить пошлины на посылки за 20 евро

Телеканал 360°24 декабря в 22:20

Медведева попытаются отговорить от новых пошлин на зарубежные посылки

Ридус24 декабря в 17:31

Минпромторг выступил против лимита беспошлинных интернет-покупок в 20 евро

Интерфакс06:45

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК23 декабря в 19:02
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 16:01, Ашберн
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ДНР: С приходом Зеленского по Донбассу стали больше стрелять

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Энергостратегия РФ не исключает допуск независимых производителей к экспорту газа по трубе

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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Галины Волчек

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Песков рассказал, как Путин встречает Новый год

Пресс секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как глава государства любит встречать Новый год.
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Политика

В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым

Заявление США о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется элементарной завистью, заявил 26 декабря глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Известия 15:05
Политика

Россия успешно протестировала собственный интернет

Минкомсвязи России объявило, что оно успешно протестировало общероссийскую альтернативу интернету.
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Происшествия

После аварии с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело

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Политика

В Черногории протестуют против нового закона о церкви

Вести.Ru 11:30
Происшествия

Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
Коммерсантъ 10:11
Происшествия

В Абакане горит торговый павильон

В Абакане загорелся торговый павильон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Отмечается, что площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв м.
Газета.Ru 15:27
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Емельяненко согласился на бой с Кадыровым

Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко принял вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
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Происшествия

Место покушения на главу района под Воронежем сняли на видео

Вести.Ru 04:54
Хоккей

Хоккеисты сборной Канады победили США на молодежном чемпионате мира

РИА Новости 15:39
Армия и оружие

Россия, Иран и Китай проведут совместные военно-морские учения

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Политика

МИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»

Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
РИА Новости 09:43
Кино

«Кинопоиск» назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года

Известно, что в этом году традиционно рейтинг главных фильмов, сериалов и персон киноиндустрии портал составлял на основе оценок российских зрителей.
РЕН ТВ 23 декабря в 08:23
Политика

Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту

Ведомости 09:11
Экономика

Украинское правительство обязало «Нафтогаз» заплатить 8,5 млрд гривен в бюджет государства

«АО НКО «Нафтогаз Украины» не позднее 27 декабря 2019 года направить часть чистой прибыли за девять месяцев 2019 года в сумме 8,5 млрд гривен на выплату дивидендов в государственный бюджет в счет дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году», — указано в решении правительства.
Новостной фронт 12:52
Футбол

Гончаренко в девятый раз признан лучшим тренером Беларуси

Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко признан лучшим тренером Беларуси по итогам 2019 года, сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола на официальном сайте организации.
Чемпионат 13:23
Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ньюкасл» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на своем поле крупно обыграл «Ньюкасл» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 14:23
Происшествия

Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 12:19
Общество

Установлена причина пожара на могиле Децла

Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Lenta.ru 14:52
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Дед Мороз умер на детском утреннике в Североморске

Исполнитель роли Деда Мороза скончался во время утренника в детском саду в городе Североморске.
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Кино

Авторы «Союза спасения» отказались давать оценку восстанию декабристов

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В «Сватах» появится новый персонаж Палыч

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Швеция в овертайме обыграла Финляндию на МЧМ

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Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
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Власти Украины пригрозили оставить ДНР без воды

Украинские власти рассматривают вариант "водной блокады" ДНР, если республика не погасит долги за коммунальные услуги.
РЕН ТВ 10:37
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Кинокомпания Universal, похоже, передумала выдвигать «Кошек» на «Оскар»

Критики сочли «Кошек» самым бессмысленным фильмом 2019 года Портал The Playlist заметил, что Universal обновила сайт с перечнем фильмов, выдвинутых на кинопремии, в том числе «Оскар».
Игромания.ру 13:45
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