Экономика

ИзвестияИзвестияПравительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20

По предложению Минфина, с 1 января 2020 года россияне смогут без пошлин получать из зарубежных интернет-магазинов товары на сумму не более €200. При этом с июля 2022 года ведомство предлагает снизить этот порог до €20: за покупки свыше этой суммы на таможне придется платить пошлину в 15%.
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с чего всё началось

Заграница не поможет: кабмин отговаривают от пошлин на посылки за €20

Правительство попросили не снижать порог беспошлинного ввоза товаров до €20. Такие меры с 2022 года предлагает ввести Минфин.
Известия24 декабря в 16:01

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В Минпромторге выступили против лимита беспошлинных интернет-покупок в 20 евро

Говорит Москва06:59

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК23 декабря в 19:02

Минфину предложили не менять порог беспошлинного ввоза до 20 евро

РЕН ТВ24 декабря в 23:31

Правительство попросили не вводить пошлины на посылки за 20 евро

Телеканал 360°24 декабря в 22:20

Медведева попытаются отговорить от новых пошлин на зарубежные посылки

Ридус24 декабря в 17:31

Правительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20

Известия24 декабря в 18:15

Минпромторг выступил против лимита беспошлинных интернет-покупок в 20 евро

Интерфакс06:45
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В «Современнике» назвали дату похорон Галины Волчек

После спектакля в «Современнике» актер сообщил, что прощание с Волчек состоится 29 декабря.
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Последняя рабочая неделя уходящего года и первая неделя 2020 года будут двухдневными, напомнили в пресс-службе Роструда, передает ТАСС.
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В Якутии 14 человек госпитализированы после отравления на банкете

В Якутии 14 человек отравились во время банкета. Все они в состоянии средней тяжести доставлены в больницу.
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей получил травму в матче 19-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:1). Как сообщил главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер, хавбек повредил связку колена и покинул поле после первого тайма.
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Дед Мороз умер на утреннике в российском детском саду

В декабре 2018 года сообщалось, что 67-летний мужчина в костюме Деда Мороза скончался на утреннике в детском саду в Кемерове.
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Неизвестные подожгли могилу Децла

На могиле рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) произошло возгорание.
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Армия и оружие

Министр обороны Украины заявил о подготовке к полному перемирию в Донбассе с 1 января

Украинские вооруженные формирования готовятся к полному перемирию в Донбассе с 1 января.
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Фигурное катание

В Красноярске стартует Чемпионат России по фигурному катанию

Вечерним рейсом в Красноярск прилетели спортсмены на Чемпионат России по фигурному катанию.
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Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Лестер» благодаря дублю Фирмино

Лидер турнирной таблицы АПЛ «Ливерпуль» крупно переиграл в гостях «Лестер» (4:0). Героем встречи стал Фирмино, оформивший дубль.
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Футбол

Бакаев назвал главные причины неудачной игры «Спартака» в 2019 году

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал, почему «красно-белые» показывали невнятный футбол перед отставкой Олега Кононова.
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Экс-жена Ивана Краско ждет ребенка от его предполагаемого сына

Бывшая супруга Ивана Краско может быть беременна от его сына.
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В Москве подорожает эвакуация автомобилей

Льготная стоимость перемещения машины на штрафстоянку составит в зависимости от категории транспортного средства от 3 400 до 5 600 рублей, суток хранения — от 540 до 2 300 рублей.
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Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
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Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
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Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»

Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
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Как утверждал парень, 15 декабря к нему на улице подошли двое сотрудников Росгвардии, мол, по причине подозрений в торговле наркотиками.
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Росстат спрогнозировал убыль населения на ближайшие 16 лет

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Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год

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Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона

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В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
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