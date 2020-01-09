Экономика
REGNUMПравительство продаст крымский судостроительный завод «Море»
Феодосийский судостроительный завод «Море» в Крыму попал в прогнозный план приватизации правительства РФ на 2020 — 2022 годы. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на портале правительства РФ.
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с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.РИА Новостивчера в 02:16
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Фирму «Мелодия» и издательство «Художественная литература» решили пустить с молотка
Парламентская газетавчера в 08:39
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Политика
NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет
Политика
МИД РФ вернул без рассмотрения ноту Украине о посещении Путиным Крыма
Без рассмотрения вернуло Украине ноту протеста по поводу посещения президентом России Владимиром Путиным в Крыму военных учений Северного и Черноморского флотов России министерство иностранных дел РФ, ввиду отсутствия причин для протеста.
Политика
FT сообщила о новых британских санкциях против россиян
Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.
Технологии
В США хотят запретить пользоваться смартфонами до 21 года
Во вторник штат Вермонт представил законопроект сенатора-демократа Джона Роджерса (John Rodgers), который предусматривает запрет на использование смартфонов лицам до 21 года – чиновник заявил, что люди в возрасте до этого возраста «недостаточно развиты», чтобы безопасно пользоваться мобильными телефонами.
Политика
Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл шестой этап ралли «Дакар»
Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем шестого этапа ралли-рейда «Дакар», который проходит в Саудовской Аравии, в категории грузовиков.
Политика
Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением Крыма
Президент Владимир Путин во время совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя раскритиковал местных чиновников за отсутствие внимания к решению вопроса водоснабжения, передает ТАСС.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
Суд в Белоруссии приговорил к смертной казни двух братьев, обвиненных в убийстве учительницы, сообщила в пятницу пресс-секретарь Верховного суда республики Юлия Ляскова.
Политика
В Абхазии заявили об участии граждан Украины в попытке госпереворота
«Граждане Украины, называющие себя представителями Донецкой народной республики, принимали участие в попытке государственного переворота в Абхазии», — заявили в администрации.
Экономика
Касперская намерена покинуть набсовет банка «Открытие»
Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская планирует покинуть наблюдательный совет банка "Открытие", соответствующее заявление она направила в кредитное учреждение в конце 2019 года.
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Футбол
Легионер «Локомотива» рассказал об удививших его россиянах
Португальский полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу признался, что его удивила дружелюбность россиян.
Политика
Президент Польши объяснил свой отказ посетить форум в Израиле
Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ посетить мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Израиле, передает РИА Новости.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Армия и оружие
Украина заявила о задержании ополченца, якобы охранявшего обломки MH17
Украинские пограничники заявили о задержании гражданина Украины, который якобы принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев и охранял обломки потерпевшего крушение MH17, сообщила в пятницу Госпогранслужба.
Политика
Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании катастрофы в Иране
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил Киеву помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране.
Политика
В Иране сегодня вскроют черные ящики разбившегося украинского самолета
В Иране сегодня будут вскрыты черные ящики разбившегося Boeing-737 «Международных авиалиний Украины».
Экономика
Forbes рассказал о двух новых российских долларовых миллиардерах
Происшествия
В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали девять человек
В Пермском крае в результате столкновения автобуса с другими автомобилями пострадали девять человек, в том числе четверо детей.
Происшествия
МВД возбудило первое уголовное дело за незаконную добычу янтаря
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 255 УК РФ (самовольная добыча янтаря).
Космос
Boeing заявил о начале финальных испытаний ракеты-монстра
Армия и оружие
Белоруссия запустила производство боевых патронов
Собственное производство патронов позволит снизить риски наступления ситуации, когда в стране не останется боеприпасов На территории Белоруссии начало работу первое предприятие, которое будет заниматься производством боевых патронов для стрелкового оружия.
Шоу-бизнес
Жена Гогена Солнцева позировала в боди
На снимке 65-летняя супруга Гогена Солнцева запечатлена в красном боди и черных колготках в сетку, пишет storinka.com.ua.
Авто
Sony представила собственный электромобиль
Компания по производству техники и электроники Sony неожиданно представила на международной технологической выставке Consumer Electronic Show собственный электромобиль Vision-S.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия
Герцог и герцогиня Сассекские отказались от обязанностей и привилегий «старших» членов британской королевской семьи.
Экономика
Росстат назвал размер инфляции в России в 2019 году
Ранее ЦБ заявил, что размер инфляции в России в 2019 году составил 3%.