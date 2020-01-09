с чего всё началось

Феодосийский судостроительный завод «Море» в Крыму попал в прогнозный план приватизации правительства РФ на 2020 — 2022 годы. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на портале правительства РФ.

Политика МИД РФ вернул без рассмотрения ноту Украине о посещении Путиным Крыма Без рассмотрения вернуло Украине ноту протеста по поводу посещения президентом России Владимиром Путиным в Крыму военных учений Северного и Черноморского флотов России министерство иностранных дел РФ, ввиду отсутствия причин для протеста.

Политика FT сообщила о новых британских санкциях против россиян Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.

Технологии В США хотят запретить пользоваться смартфонами до 21 года Во вторник штат Вермонт представил законопроект сенатора-демократа Джона Роджерса (John Rodgers), который предусматривает запрет на использование смартфонов лицам до 21 года – чиновник заявил, что люди в возрасте до этого возраста «недостаточно развиты», чтобы безопасно пользоваться мобильными телефонами.

Политика Медведев призвал запретить никотиносодержащие смеси на территории ЕАЭС Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с инициативой полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Автоспорт Экипаж Каргинова выиграл шестой этап ралли «Дакар» Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем шестого этапа ралли-рейда «Дакар», который проходит в Саудовской Аравии, в категории грузовиков.

Политика Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением Крыма Президент Владимир Путин во время совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя раскритиковал местных чиновников за отсутствие внимания к решению вопроса водоснабжения, передает ТАСС.

Экономика Касперская намерена покинуть набсовет банка «Открытие» Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская планирует покинуть наблюдательный совет банка "Открытие", соответствующее заявление она направила в кредитное учреждение в конце 2019 года.

Происшествия Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Армия и оружие Украина заявила о задержании ополченца, якобы охранявшего обломки MH17 Украинские пограничники заявили о задержании гражданина Украины, который якобы принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев и охранял обломки потерпевшего крушение MH17, сообщила в пятницу Госпогранслужба.

Политика Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании катастрофы в Иране Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил Киеву помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране.

Армия и оружие Белоруссия запустила производство боевых патронов Собственное производство патронов позволит снизить риски наступления ситуации, когда в стране не останется боеприпасов На территории Белоруссии начало работу первое предприятие, которое будет заниматься производством боевых патронов для стрелкового оружия.

Шоу-бизнес Жена Гогена Солнцева позировала в боди На снимке 65-летняя супруга Гогена Солнцева запечатлена в красном боди и черных колготках в сетку, пишет storinka.com.ua.