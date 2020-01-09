Экономика

REGNUMREGNUMПравительство продаст крымский судостроительный завод «Море»

Феодосийский судостроительный завод «Море» в Крыму попал в прогнозный план приватизации правительства РФ на 2020 — 2022 годы. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на портале правительства РФ.
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с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте
 кабмина.
РИА Новостивчера в 02:16

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Правительство предложило приватизировать туалет «на одно очко» на Дальнем Востоке

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РИА Новостивчера в 02:16

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ТАССвчера в 01:14
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Политика

NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет

Аргументы и Факты вчера в 20:25
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Экономика

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