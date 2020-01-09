Экономика

REGNUMREGNUMПравительство продаст крымский судостроительный завод «Море»

Феодосийский судостроительный завод «Море» в Крыму попал в прогнозный план приватизации правительства РФ на 2020 — 2022 годы. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на портале правительства РФ.
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с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте
 кабмина.
РИА Новостивчера в 02:16

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Эксперты оценили план приватизации, утвержденный правительством

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Эксперт оценил утверждённый правительством план приватизации

RT на русскомвчера в 12:06

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Парламентская газетавчера в 08:39

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РИА Новостивчера в 02:16

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ТАССвчера в 01:14
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Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 09:02, Ашберн
Политика

Путин назвал дату запуска грузовых поездов по Крымскому мосту

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Названа причина жёсткой посадки самолёта Nordwind в Анталье

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Технологии

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Газета.Ru 07:10
Экономика

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Происшествия

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РИА Новости 08:02
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РИА Новости 07:02
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Происшествия

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Политика

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