с чего всё началось

Согласно плану, за три года будут приватизированы акции 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия государства в 13 обществах с ограниченной ответственностью, а также еще 1168 объектов.

Правительство опубликовало план приватизации до 2022 года

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