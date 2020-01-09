Экономика
ВедомостиПравительство опубликовало план приватизации до 2022 года
Согласно плану, за три года будут приватизированы акции 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия государства в 13 обществах с ограниченной ответственностью, а также еще 1168 объектов.
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с чего всё началось
"Предусматривается приватизация <...> находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.РИА Новости09 января в 02:16
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Парламентская газета09 января в 08:39
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