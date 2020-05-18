Коронавирус
Газета.RuПравительство продлило больничные для россиян старше 65 лет
Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина. Речь идет о пожилых гражданах, которые находятся на самоизоляции и не перешли на удаленную работу.
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Недвижимость
Кризис повысил спрос на апартаменты
Кризис повысил спрос на апартаменты В Москве спрос на апартаменты по итогам первых четырех месяцев 2020 года оказался более устойчивым, чем на квартиры.
Коммерсантъ 18:31
Общество
Бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов
Экс-акционеры ЮКОСа наложили арест в юрисдикции Нидерландов на водочные торговые марки «Столичная» и «Московская», принадлежащие России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт».
BFM.ru 11:32
Здоровье
В Архангельской области произошла вспышка заражения коронавирусом
В Архангельской области произошла резкая вспышка заболевания коронавирусом. За сутки заразились 72 человека.
FlashNord 15:11
Игры
Авторы мода Fallout 4: New Vegas похвастались прогрессом
Городской портал Новый Нижний 09:00
Футбол
Тренер московского «Динамо» заразился коронавирусом
По данным журналиста Константина Алексеева, у одного из тренеров московского «Динамо» был выявлен коронавирус.
Metaratings 17:59
Происшествия
Отца Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ
Известия 14:43
Киберспорт
Treyarch празднует 10-летие вселенной Call of Duty: Black Ops
Дебютный трейлер Black Ops от 18 мая 2010 года В этом году, к слову, Treyarch должна выпустить свою новую Call of Duty.
Игромания.ру 12:26
Общество
Глава Минтруда сообщил о росте числа безработных до 1,6 млн человек
Уровень безработицы в России вырос, число оставшихся без работы достигло 1,6 млн человек, сообщил министр труда Антон Котяков в эфире Первого канала.
РБК 18:46
Общество
В Москве за сутки скончался 71 человек с коронавирусом
В Москве за прошедшие сутки скончался 71 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией и пневмонией.
Росбалт 18:40
Политика
Трамп рассказал, какое лекарство принимает для профилактики SARS-CoV-2
Вашингтон, 19 мая 2020, 00:16 — REGNUM Способ профилактики заражения коронавирусом нового типа раскрыл журналистам президент США Дональд Трамп 18 мая в ходе пресс-конференции в Белом доме.
REGNUM 17:16
Происшествия
Чиновники предложили уточнить, как наказывать за ущерб критической инфраструктуре
Минэкономразвития предложило уточнить формулировки статьи Уголовного кодекса, предполагающей ответственность за нанесение ущерба критической информационной инфраструктуре (КИИ), рассказали «Ведомостям» два человека, близкие к рабочей группе по нормативному регулированию при АНО «Цифровая экономика».
Ведомости 14:48
Футбол
«Локомотив» ведёт переговоры с хорватом Баделем
«Локомотив» начал переговоры по трансферу хорватского полузащитника «Фиорентины» Милана Баделя. Права на хорвата принадлежат «Лацио».
Metaratings 17:47
Происшествия
СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ 07:13
Футбол
«Барселона» хочет пригласить Шкриньяра, если из команды уйдет Умтити
Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб хочет пригласить 25-летнего словака, если защитник Самюэль Умтити покинет «Барселону».
Sports.ru 15:55
Футбол
Владелец «Удинезе» о травмах в Бундеслиге: «Начать хуже было невозможно, но они преподносят это как успех»
Владелец «Удинезе» Джампаоло Поццо поделился мнением о матчах Бундеслиги, которая возобновилась 16 мая.
Sports.ru 16:59
Политика
Владимир Путин обратился к жителям Дагестана
Сегодня Президент России Владимир Путин в ходе совещания в режиме видеоконференцсвязи с руководством и представителями общественности Дагестана обсудил эпидемиологическую обстановку в регионе.
Нур 09:06
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском 10:27
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал новости о ее разводе с мужем
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
Газета.Ru 17:01
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 02:39
Экономика
ФРС допустила новый обвал на финансовых рынках из-за коронавируса
Цены на мировых финансовых рынках могут обвалиться снова, если ситуация с коронавирусом будет развиваться по непредсказуемому сценарию, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС) США.
РБК вчера в 00:22
Общество
Китай выделит $2 млрд cтранам, пострадавшим от коронавируса
Власти Китая в течение двух лет предоставят помощь странам, пострадавшим от коронавируса.
BFM.ru 07:06
Музыка
В 2021 году «Евровидение» состоится в Роттердаме
65-й международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в 2021 году в Роттердаме, 16 мая сообщает пресс-служба конкурса.
ИА Красная Весна вчера в 02:22
Политика
ЦИК: дату голосования по поправкам в Конституцию определит президент
Новую дату голосования по поправкам в Конституцию определит президент России Владимир Путин, сообщил «РИА Новости» зампред Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.
Коммерсантъ 16 мая в 22:58
Общество
Александр Беглов: Заболеваемость в Петербурге на убыль не идет
Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России» заявил, что заболеваемость коронавирусом в городе не снижается, на прошлой неделе два дня подряд фиксировалось более 500 положительных тестов.
Ivbg.ru 14:39
Общество
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен
В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:11
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Технологии
В Новосибирске нашли новый способ выявления коронавируса
В межведомственной группе по борьбе с угрозой COVID-19 Сибирского отделения РАН заявили о возможности выявления инфекции по выдоху.
ГЛАС.RU 04:30