Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина. Речь идет о пожилых гражданах, которые находятся на самоизоляции и не перешли на удаленную работу.

Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет

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