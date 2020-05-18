Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПравительство продлило больничные для россиян старше 65 лет

Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина. Речь идет о пожилых гражданах, которые находятся на самоизоляции и не перешли на удаленную работу.
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Для россиян старше 65 лет продлили больничные

Общественное телевидение России14:07

Правительство продлило больничные работающим пенсионерам

News.ru13:02

Правительство продлило работающим пенсионерам больничные до 29 мая

Интерфакс06:39

Новая денежная выплата «упадет» на карту пенсионерам до 29 мая

Primpress.ru11:30

Работающим гражданам старше 65 лет продлили больничные листы

Гарант10:20

На какой срок продлили электронные больничные для работающих пенсионеров?

Аргументы и Факты10:59

Работающие россияне 65 лет и старше смогут продлить электронные больничные до 29 мая

ТАСС06:29
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Москвичке-инвалиду аннулировали штраф за нарушение режима самоизоляции

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Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
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Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России

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Трамп рассказал о своем методе профилактики коронавируса

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Владелец «Удинезе»: «Бундеслига начала наихудшим образом»

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Власти города подтвердили, что готовы принять «Евровидение» в 2021 году. «Евровидение-2020» должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме.
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Из золота и оксида титана создали нанокомпозитный материал

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Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

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«Газпром» начал проектные работы по газопроводу «Сила Сибири – 2»

«По поручению президента России "Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири – 2"», - отметил он.
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Пребывание на МКС странным образом влияет на микробиомы астронавтов

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СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской

Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс".
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Глава Минтруда рассказал о целях по снижению бедности

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что достигнуть цели по снижению бедности в два раза к 2024 году будет трудно, но не невозможно.
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Assassin’s Creed: Valhalla удивит фанатов огромным миром

Похоже, что несмотря на более раннее заявление, Assassin’s Creed: Valhalla на PlayStation 5 и Xbox Series X предоставит игрокам очень большую карту мира.
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В Костромской области нашли тело профессора из Москвы

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Общество

Строительство канатной дороги на Сахалине взято под контроль

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