Коронавирус
Газета.RuПравительство продлило больничные для россиян старше 65 лет
Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина. Речь идет о пожилых гражданах, которые находятся на самоизоляции и не перешли на удаленную работу.
Читать в источнике
Оценить71
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 20:36, Ашберн
Общество
Лукашенко подписал указ о бесплатном ЭКО
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому с 2021 года каждая супружеская пара сможет претендовать на одну бесплатную попытку экстракорпорального оплодотворения, если женщина не старше 40 лет.
Rambler News Service 11:58
Футбол
«Байер» разгромил «Вердер» в гостевом матче
Леверкузенский «Байер» победил «Вердер» в гостях. Счет матча – 4:1 в пользу «аптекарей».
Спорт день за днем 16:34
Общество
Москвичке-инвалиду аннулировали штраф за нарушение режима самоизоляции
Главконтроль столицы отменил штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции.
Газета.Ru 14:25
Единоборства
Майк Тайсон рассказал, как подрался в тюрьме
Чемпионат 07:20
Общество
ВОЗ сообщила о снижении в России числа пробовавших алкоголь школьников
По данным исследования Health Behaviour in School-Aged Children (HSBC), которое проводится под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в России снизилось количество детей школьного возраста, хотя бы раз пробовавших алкоголь.
РБК 20:33
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
Здоровье
Майские праздники дали прирост заболеваемости в Алтайском крае
В целом около 70 процентов всех случаев выявлены по контакту людей, заражение которых было выявлено ранее.
Бийский рабочий 02:16
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное фото Аллегровой без парика и макияжа
Фанаты Ирины Аллегровой опубликовали в Instagram фотографию артистки, запечатленной без белокурого парика и яркого макияжа.
ТВ Центр 06:22
Здоровье
Врачи курской БСМП написали губернатору открытое письмо
Напомним, в понедельник в соцсетях появилось открытое письмо медиков БСМП к губернатору Курской области.
Kursk.com 14:02
Происшествия
Кемеровского студента арестовали за публикацию запрещенного контента
18-летний студент одного из кемеровских техникумов публиковал на своей странице в социальной сети картинки с запрещенными законодательством изображениями.
Кузбасс 07:18
Общество
Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
РИА Новости 17:14
Происшествия
Медведь прокусил бедро жителю Ярославля
Таксист отвез пострадавшего в больницу. Другие жители Ярославля также говорят, что видели медведя, который бегал по трамвайным путям.
BFM.ru 11:49
Политика
Трамп рассказал о своем методе профилактики коронавируса
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что для профилактики коронавируса принимает гидроксихлорохин, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:46
Футбол
Владелец «Удинезе»: «Бундеслига начала наихудшим образом»
Владелец "Удинезе" Джампаоло Поццо выразил мнение, что первый тур чемпионата Германии после возобновления сезона прошёл неудачно.
Soccer.ru 20:13
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Власти города подтвердили, что готовы принять «Евровидение» в 2021 году. «Евровидение-2020» должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме.
Якутия 24 вчера в 03:01
Политика
Foreign Policy (США): Путин пользуется пандемией ради укрепления власти (Foreign Policy)
Санкт-Петербург, Россия — В воскресенье Россия вышла на второе место в мире по числу заболевших коронавирусом после США.
ИноСМИ 20:05
Наука
Из золота и оксида титана создали нанокомпозитный материал
Международная команда специалистов нашла применение золоту и оксиду титана, создав с их помощью нанокомпозитный материал.
Faktom вчера в 12:27
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть
Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб. Курс евро опустился на 72 коп. до 78,9 руб. Нефть дорожает в понедельник на фоне сокращения добычи и признаков постепенного восстановления спроса по мере смягчения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Вести.Ru 03:25
Фигурное катание
Загитова показала подарки на 18-летие
Российская фигуристка Алина Загитова показала подарки от поклонников на день рождения. 18 мая спортсменке исполнилось 18 лет.
Матч ТВ 01:15
Политика
Путин проведет совещание по выплатам медикам
Президент России Владимир Путин проведет совещание по доплатам медикам 19 мая.
МР7.ру 09:20
Общество
«Газпром» начал проектные работы по газопроводу «Сила Сибири – 2»
«По поручению президента России "Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири – 2"», - отметил он.
Rambler News Service 10:07
Космос
Пребывание на МКС странным образом влияет на микробиомы астронавтов
В настоящее время микробиологи, медики и экологи активно исследуют то, как космические путешествия влияют на микробиом человека.
Популярная механика 15:14
Политика
СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской
Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 17:27
Экономика
Глава Минтруда рассказал о целях по снижению бедности
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что достигнуть цели по снижению бедности в два раза к 2024 году будет трудно, но не невозможно.
РИА Новости 18:35
Общество
Forbes составил список недооцененных городов России
Популярное американское издание Forbes опубликовало список самых недооцененных городов России.
Вечерняя Москва вчера в 23:41
Общество
В США заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19 на людях
В заявлении Moderna отмечается, что после приема вакцины mRNA-1273 количество антител участников испытаний в зависимости от дозы препарата или превышало соответствующий показатель в крови людей, переболевших COVID-19, или находилось на том же уровне.
РИА Новости 12:53
Киберспорт
Assassin’s Creed: Valhalla удивит фанатов огромным миром
Похоже, что несмотря на более раннее заявление, Assassin’s Creed: Valhalla на PlayStation 5 и Xbox Series X предоставит игрокам очень большую карту мира.
МИТ 10:29
Происшествия
В Костромской области нашли тело профессора из Москвы
Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона.
РИА Новости 11:46
Общество
Строительство канатной дороги на Сахалине взято под контроль
Российская газета 19:00