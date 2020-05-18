Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина. Речь идет о пожилых гражданах, которые находятся на самоизоляции и не перешли на удаленную работу.

Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет

Общество В Германии не освободили «Северный поток-2» от директивы Евросоюза Компания обосновала заявку тем, что над проектом работали и вложения в него проводились, принимая во внимание правила Газовой директивы до внесения новых пунктов. 6

Кино Мелодрама «Разбитое зеркало» стартует на ТВ С 18 мая на ТВ стартует остросюжетная мелодрама "Разбитое зеркало". Это история благополучной семьи, в которой каждый скрывает свою тайну.

Политика Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам. 158

Общество Мясников назвал препараты, которые опасны для снятия боли Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал на телеканале «Россия 1», какими препаратами опасно снимать боль при лечении на дому, пишет РИА Новости. 18

Армия и оружие ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван. 92

Общество В Москве снизилась циркуляция коронавируса Циркуляция коронавируса в Москве снизилась в четыре-пять раз за последнюю неделю. 52

Общество Нурмагомедов обратился к дагестанцам и рассказал о состоянии отца Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в Instagram обратился к дагестанцам в связи с пандемией коронавируса и рассказал о состоянии отца Абдулманапа Нурмагомедова. 8

Футбол Источник: У трех футболистов «Динамо» выявлен коронавирус Коронавирус выявлен еще у троих футболистов РПЛ. Все они являются игроками московского "Динамо".

Кино Скончался французский актер Мишель Пикколи Французский актер кино и театра Мишель Пикколи скончался от инсульта на 95-м году жизни, сообщает AFP со ссылкой на его семью и друзей. 6

Общество Москвичке-инвалиду аннулировали штраф за нарушение режима самоизоляции Главконтроль столицы отменил штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции. 139

Футбол «Долгопрудный» может подняться из ПФЛ в ФНЛ Розыгрыши ФНЛ и ПФЛ завершены досрочно из-за пандемии коронавируса. На данный момент не определено количество участников ФНЛ в сезоне 20/21.

Происшествия Часть жилой пятиэтажки обрушилась в Одессе Более часа ушло у украинских спасателей на поиски людей под завалами обрушившегося в понедельник старинного жилого дома в Одессе. 2

Политика В Дагестане планируют построить медцентр по примеру Воронежа Глава Республики Дагестан Владимир Васильев в эфире канала "Россия-24" заявил, что в регионе планируется строительство медицинского центра при примеру Воронежской области.

Экономика Рекордная распродажа американского госдолга Суммарные продажи трежерис в марте составили почти 300 миллиардов долларов и, хотя они были частично компенсированы небольшими покупками в акциях и корпоративных облигациях, общие продажи американских активов также стали рекордными. 1