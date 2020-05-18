Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПравительство продлило больничные для россиян старше 65 лет

Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина. Речь идет о пожилых гражданах, которые находятся на самоизоляции и не перешли на удаленную работу.
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Для россиян старше 65 лет продлили больничные

Общественное телевидение России14:07

Работающие россияне 65 лет и старше смогут продлить электронные больничные до 29 мая

ТАСС06:29

Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет

Газета.Ru13:00

На сколько продлили электронные больничные для работающих пенсионеров?

Аргументы и Факты10:59

Работающим гражданам старше 65 лет продлили больничные листы

Гарант10:20

Правительство продлило работающим пенсионерам больничные до 29 мая

Интерфакс06:39

Правительство продлило больничные работающим пенсионерам

News.ru13:02
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Происшествия

Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей

Вести.Ru 06:01
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Политика

Трамп рассказал о своем методе профилактики коронавируса

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что для профилактики коронавируса принимает гидроксихлорохин, передает ТАСС.
Газета.Ru 16:46
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Общество

В Германии не освободили «Северный поток-2» от директивы Евросоюза

Компания обосновала заявку тем, что над проектом работали и вложения в него проводились, принимая во внимание правила Газовой директивы до внесения новых пунктов.
Актуальные Новости 10:44
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Кино

Мелодрама «Разбитое зеркало» стартует на ТВ

С 18 мая на ТВ стартует остросюжетная мелодрама "Разбитое зеркало". Это история благополучной семьи, в которой каждый скрывает свою тайну.
Российская газета вчера в 10:07
Политика

Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией

Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам.
Lenta.ru 13:53
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Общество

Теплая погода в Брянскую область не придет до конца мая

В последнее время в Брянской области, как и по всей центральной части России, значительно похолодало.
Городской32 (Брянск) 07:49
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Здоровье

В Брянской городской больнице №1 врачи заразились коронавирусом

Как рассказали журналисты издания «Брянские новости» в Брянской городской больнице №1 среди медперсонала есть заболевшие коронавирусом.
Заря (г. Карачев) 11:16
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Общество

Мясников назвал препараты, которые опасны для снятия боли

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал на телеканале «Россия 1», какими препаратами опасно снимать боль при лечении на дому, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 10:32
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Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 08:31
92
Общество

В Москве снизилась циркуляция коронавируса

Циркуляция коронавируса в Москве снизилась в четыре-пять раз за последнюю неделю.
Lenta.ru 16:27
52
Происшествия

Пришла на телешоу мать избитого мальчика из Мончегорска

Новости Мурманской области 15:54
6
Общество

Нурмагомедов обратился к дагестанцам и рассказал о состоянии отца

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в Instagram обратился к дагестанцам в связи с пандемией коронавируса и рассказал о состоянии отца Абдулманапа Нурмагомедова.
Lenta.ru 16:18
8
Общество

Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин

Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
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Футбол

Источник: У трех футболистов «Динамо» выявлен коронавирус

Коронавирус выявлен еще у троих футболистов РПЛ. Все они являются игроками московского "Динамо".
Российская газета 17:21
Общество

Отца Хабиба Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ

Коммерсантъ 14:17
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Кино

Скончался французский актер Мишель Пикколи

Французский актер кино и театра Мишель Пикколи скончался от инсульта на 95-м году жизни, сообщает AFP со ссылкой на его семью и друзей.
МИР 24 11:14
6
Общество

Москвичке-инвалиду аннулировали штраф за нарушение режима самоизоляции

Главконтроль столицы отменил штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции.
Газета.Ru 14:25
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Игры

В сети показали варианты внешнего вида Робокопа из Mortal Kombat 11

ИА Красная Весна 05:59
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Футбол

«Долгопрудный» может подняться из ПФЛ в ФНЛ

Розыгрыши ФНЛ и ПФЛ завершены досрочно из-за пандемии коронавируса. На данный момент не определено количество участников ФНЛ в сезоне 20/21.
Sport.ru 03:59
Авто

Обновленный китайский «УАЗ» BJ212 поступил в продажу

Китайская компания BAW начинает продажи обновленной версии рамного внедорожника BJ212.
Новые автомобили 01:50
2
Происшествия

Часть жилой пятиэтажки обрушилась в Одессе

Более часа ушло у украинских спасателей на поиски людей под завалами обрушившегося в понедельник старинного жилого дома в Одессе.
Вести.Ru 12:04
2
Политика

В Дагестане планируют построить медцентр по примеру Воронежа

Глава Республики Дагестан Владимир Васильев в эфире канала "Россия-24" заявил, что в регионе планируется строительство медицинского центра при примеру Воронежской области.
Газета.Ru 10:18
Политика

В Пуэрто-Рико пройдет референдум о вхождении в состав США

Референдум пройдет 3 ноября в день всеобщих выборов в Пуэрто-Рико.
Телеканал RTVI вчера в 10:09
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Экономика

Рекордная распродажа американского госдолга

Суммарные продажи трежерис в марте составили почти 300 миллиардов долларов и, хотя они были частично компенсированы небольшими покупками в акциях и корпоративных облигациях, общие продажи американских активов также стали рекордными.
Expert.ru вчера в 23:18
1
Общество

Министр Котяков оценил ситуацию на рынке труда в России

13 мая Котяков отмечал, что число безработных в России достигло 1,4 млн, но ситуация не является угрожающей для рынка труда.
RT на русском 16:24
2
Происшествия

Медведь прокусил бедро жителю Ярославля

Таксист отвез пострадавшего в больницу. Другие жители Ярославля также говорят, что видели медведя, который бегал по трамвайным путям.
BFM.ru 11:49
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Футбол

ЦСКА отмечает 15-летие победы в Кубке УЕФА

Metaratings 06:30
1
Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал новости о ее разводе с мужем

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
Газета.Ru 17:01
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Гаджеты

Realme X50 Pro Player засветился в сети

25 мая Realme планирует выпустить новый флагман, ориентированный на игры, под названием X50 Pro Player.
ITZine.ru 03:42
2
Общество

Куряне смогут увидеть МКС невооруженным глазом

ТРК Сейм (Курск) 12:01
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