Общество
ВедомостиПравительство продлило контракт Сечина еще на 5 лет
Правительство подписало соответствующую директиву несколько дней назад, рассказали «Ведомостям» три человека, знакомых с руководством компании. Решение о продлении контракта принято, подтвердил «Ведомостям» федеральный чиновник.
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с чего всё началось
Предправления и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин продолжит руководить компанией. Правительство подписало соответствующую директиву несколько дней назад, рассказали «Ведомостям» три человека, знакомых с руководством компании.Ведомостивчера в 13:08
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«Ведомости»: правительство продлило контракт главы «Роснефти» Сечина на пять лет
Коммерсантъвчера в 14:07
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Происшествия
После заражения коронавирусом выздоровели ещё 66 новосибирцев
В Новосибирской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 13 мая, за сутки выписано 66 пациентов с отрицательными результатами контрольных тестов.
REGNUM вчера в 01:07
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
Где в Кузбассе за последние сутки выявили людей с коронавирусом
На 14 мая в Кемеровской области выявлено 14 человек, у которых подтвердили коронавирус. Пациенты находятся под присмотром врачей.
ВашГород.ру 00:48
Общество
Песков рассказал, что у него подтвердилась двусторонняя пневмония
Газета.Ru вчера в 13:27
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости вчера в 04:51
Культура
Спектакль «Фрекен Жюли» с Чулпан Хаматовой покажут на Okko
Российская газета вчера в 10:14
Здоровье
Часть ограничений в Алтайском крае могут снять до конца этой недели
В Алтайском крае до конца текущей недели власти могут снять часть ограничений, введенных ранее из-за эпидемии коронавируса.
Ugpressa.ru вчера в 15:23
Футбол
Аэрофлот останется спонсором «Манчестер Юнайтед»
Аэрофлот продолжает спонсировать футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», утверждает телеграм-канал «Незыгарь».
Спорт день за днем 12 мая в 10:45
Происшествия
Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми
Известия вчера в 22:24
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости вчера в 07:55
Общество
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей
Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru вчера в 07:50
Шоу-бизнес
Екатерина Климова рассказала о драке бывших мужей
О драки с Игорем Гела Месхи рассказал ей лично, уточнив, что и он, и режиссеры на съемочной площадке остались довольны этой дракой.
Bimru.ru вчера в 06:24
Общество
Студенты МГУ потребовали защитить их от домогательств преподавателей
В конце апреля студентка Дарья Варакина опубликовала пост в Instagram, где рассказала о домогательствах со стороны преподавателя исторического факультета МГУ Дмитрия Функа.
Плюс один +1 вчера в 13:50
Хоккей
Вадим Шипачев признан лучшим игроком сезона в КХЛ по мнению хоккеистов
Пресс-служба КХЛ объявила, что форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев был признан лучшим игроком в сезоне-2019/2020 по мнению хоккеистов лиги.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:36
Общество
Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая
Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
Авто
Появились первые изображения нового пикапа Hyundai Santa Cruz
Недавно в Сети «засветился» кузов нового пикапа Hyundai Santa Cruz, старт производства которого запланирован на 2021 год.
Автоновости дня вчера в 13:33
Хоккей
Одна из команд Западной конференции КХЛ перейдет в Восточную
Одна команда Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), возможно, будет переведена в Восточную.
МК-Спорт вчера в 03:46
Общество
Австрия и Германия согласовали план открытия общей границы
По словам министра, с 15 июня станет возможным открытие границы между Германией и Австрией.
Культуромания вчера в 04:44
Общество
Госдума приняла закон о реформе ОСАГО
Государственная дума приняла в третьем чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Общество
Главврач больницы в Курске уволился из-за вспышки коронавируса
Главный врач Андрей Мильцын уволился из курской больницы скорой помощи, где был выявлен очаг распространения коронавируса.
Известия вчера в 19:44
Экономика
Ростуризм подготовит план поэтапного выхода отрасли из карантина
Ростуризм подготовит план по поэтапному выходу туристической отрасли из карантинных мер.
Газета.Ru вчера в 05:08
Хоккей
Стала известна зарплата Дацюка в «Автомобилисте»
Стала известна заработная плата нападающего екатеринбургского "Автомобилиста" Павла Дацюка согласно новому контракту, сообщает "Матч ТВ".
Газета.Ru вчера в 18:38
Общество
Прокуратура РТ разъяснила, где альметьевцам носить маски и перчатки
С 12 мая в Республике Татарстан согласно постановлению Кабмина РТ, все жители и гости РТ обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, такси, магазинах.
Знамя труда (Альметьевск) вчера в 09:07
Общество
Минпросвещения отменит ОГЭ для девятиклассников
Основные государственные экзамены (ОГЭ) по русскому языку и математике для учеников 9 классов в 2020 году будут отменены, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РФ в среду.
ТАСС вчера в 06:20
Экономика
Брокеры настаивают на компенсации потерь по фьючерсам
Брокеры настаивают на компенсации потерь по фьючерсам НАУФОР направила письмо на Московскую биржу с просьбой принять участие в реструктуризации убытков клиентов, полученных в результате исполнения апрельского фьючерса на нефть по отрицательной цене.
Коммерсантъ вчера в 13:59
Армия и оружие
Boeing поставит Саудовской Аравии более тысячи крылатых ракет
Согласно контракту, Boeing поставил Эр-Рияду 650 крылатых ракет воздушного базирования SLAM-ER и 402 противокорабельных крылатых ракет Harpoon Block II.
REGNUM вчера в 22:35
Игры
В «Epic Games Store» раздадут GTA V
Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU вчера в 10:46
Игры
В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia
Игромания.ру вчера в 16:24
Общество
Власти Приморья рассказали о сроках послабления режима самоизоляции
Владивосток, 14 мая 2020, 07:34 — REGNUM Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что со следующей недели в некоторых районах возможно примут решения об открытии предприятий и послаблении режима самоизоляции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региона.
REGNUM 00:34
Шоу-бизнес
61-летний Михаил Ширвиндт стал отцом в третий раз
Вокруг ТВ вчера в 08:29