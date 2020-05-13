Предправления и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин продолжит руководить компанией. Правительство подписало соответствующую директиву несколько дней назад, рассказали «Ведомостям» три человека, знакомых с руководством компании.

с чего всё началось

Правительство подписало соответствующую директиву несколько дней назад, рассказали «Ведомостям» три человека, знакомых с руководством компании. Решение о продлении контракта принято, подтвердил «Ведомостям» федеральный чиновник.

Правительство продлило контракт Сечина еще на 5 лет

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