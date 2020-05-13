Общество

ВедомостиВедомостиПравительство продлило контракт Сечина еще на 5 лет

Правительство подписало соответствующую директиву несколько дней назад, рассказали «Ведомостям» три человека, знакомых с руководством компании. Решение о продлении контракта принято, подтвердил «Ведомостям» федеральный чиновник.
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с чего всё началось

Правительство продлило контракт Сечина еще на 5 лет

Предправления и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин продолжит руководить компанией. Правительство подписало соответствующую директиву несколько дней назад, рассказали «Ведомостям» три человека, знакомых с руководством компании.
Ведомости13:08

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Игорь Сечин останется во главе «Роснефти» еще на 5 лет

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«Ведомости»: контракт с Сечиным на управление «Роснефтью» продлили на пять лет

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Коммерсантъ14:07

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URA.Ru14:00

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Интерфакс14:11

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Ведомости13:08
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Общество

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Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
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РБК вчера в 14:13
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Общество

Первый российский танкер класса «Афрамакс» спущен на воду

В торжественной церемонии закладки первого танкера класса «Афрамакс» принимал участие президент.
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Сообщается, что "Локомотив" предложит Юрию Сёмину должность в структуре клуба.
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Украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик ответил на брошенный его соотечественником, борцом вольного стиля Богданом Грицаем вызов.
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Обязательное тестирование на коронавирус введут в аэропортах Турции

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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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