Общество

ВедомостиВедомостиПравительство продлило контракт Сечина еще на 5 лет

Предправления и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин продолжит руководить компанией. Правительство подписало соответствующую директиву несколько дней назад, рассказали «Ведомостям» три человека, знакомых с руководством компании.
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с чего всё началось

Правительство продлило контракт Сечина еще на 5 лет

Решение о продлении контракта принято, подтвердил «Ведомостям» федеральный чиновник. Срок нового контракта – пять лет, такой же, как у действующего, говорят двое собеседников «Ведомостей».
Ведомости13:08

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Правительство продлило контракт Игоря Сечина в Роснефти еще на пять лет, — утверждает газета «Ведомости»

Эхо Москвы14:32

«Ведомости» узнали, что Сечина оставят главой «Роснефти» еще на пять лет

Интерфакс14:11

«Ведомости» узнали о продлении контракта с Сечиным на пять лет

РБК13:43

Сечин продолжит руководить «Роснефтью». Договор с ним продлен еще на пять лет

URA.Ru14:00

Сечину продлили контракт на пять лет

Forbes13:57

«Ведомости»: правительство продлило контракт главы «Роснефти» Сечина на пять лет

Коммерсантъ14:07

Правительство продлило контракт Сечина еще на 5 лет

Ведомости13:08
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Общество

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Футбол

Журналист сообщил об уходе Семина из «Локомотива» в ближайшие дни

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РБК 10:25
Фигурное катание

Плющенко: хочется Трусову сделать «универсальным солдатом»

Тренер Евгений Плющенко сказал в интервью РИА Новости, что намерен разнообразить сильные стороны своей новой фигуристки двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой и сделать ее "универсальным солдатом".
РИА Новости вчера в 00:53
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Ведомости 14:53
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
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Первый заместитель президента - председателя правления ВТБ, глава совета директоров футбольного клуба "Динамо" Юрий Соловьев госпитализирован.
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Альтернативную версию песни Uno представит Little Big на «Евровидении»

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В Роскосмосе считают Марс наиболее подходящей для колонизации планетой

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США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова

США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
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Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей

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Коронавирус за все время тестирования выявили у 1666 российских военных, среди учащихся в военных вузах - у 1244 человек, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны.
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Экономика

Фондовые индексы США в основном опускаются на фоне заявлений главы ФРС

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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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