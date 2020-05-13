Общество

ВедомостиВедомостиПравительство продлило контракт Сечина еще на 5 лет

Предправления и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин продолжит руководить компанией. Правительство подписало соответствующую директиву несколько дней назад, рассказали «Ведомостям» три человека, знакомых с руководством компании.
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с чего всё началось

Правительство продлило контракт Сечина еще на 5 лет

Решение о продлении контракта принято, подтвердил «Ведомостям» федеральный чиновник. Срок нового контракта – пять лет, такой же, как у действующего, говорят двое собеседников «Ведомостей».
Ведомости13:08

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Правительство продлило контракт Игоря Сечина в Роснефти еще на пять лет, — утверждает газета «Ведомости»

Эхо Москвы14:32

«Ведомости» узнали о продлении контракта с Сечиным на пять лет

РБК13:43

«Ведомости»: правительство продлило контракт главы «Роснефти» Сечина на пять лет

Коммерсантъ14:07

Сечин продолжит руководить «Роснефтью». Договор с ним продлен еще на пять лет

URA.Ru14:00

Сечину продлили контракт на пять лет

Forbes13:57

«Ведомости» узнали, что Сечина оставят главой «Роснефти» еще на пять лет

Интерфакс14:11

Правительство продлило контракт Сечина еще на 5 лет

Ведомости13:08
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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