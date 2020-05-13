Общество
Говорит МоскваПравительство продлило контракт Сечина на 5 лет
По информации РБК, правительство подготовило директиву о продлении контракта Сечина, но в компанию она пока не поступила, вопрос на совет директоров не выносился. С 2004 года Игорь Сечин был председателем совета директоров «Роснефти».
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с чего всё началось
Предправления и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин продолжит руководить компанией. Правительство подписало соответствующую директиву несколько дней назад, рассказали «Ведомостям» три человека, знакомых с руководством компании.Ведомостивчера в 13:08
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«Ведомости»: правительство продлило контракт главы «Роснефти» Сечина на пять лет
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