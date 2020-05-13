Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваПравительство продлило контракт Сечина на 5 лет

По информации РБК, правительство подготовило директиву о продлении контракта Сечина, но в компанию она пока не поступила, вопрос на совет директоров не выносился. С 2004 года Игорь Сечин был председателем совета директоров «Роснефти».
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с чего всё началось

Правительство продлило контракт Сечина еще на 5 лет

Предправления и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин продолжит руководить компанией. Правительство подписало соответствующую директиву несколько дней назад, рассказали «Ведомостям» три человека, знакомых с руководством компании.
Ведомостивчера в 13:08

Подробнее о событии

Игорь Сечин останется во главе «Роснефти» еще на 5 лет

Эхо Москвывчера в 18:10

Сечин продолжит руководить «Роснефтью». Договор с ним продлен еще на пять лет

URA.Ruвчера в 14:00

«Ведомости» узнали, что Сечина оставят главой «Роснефти» еще на пять лет

Интерфаксвчера в 14:11

«Ведомости»: правительство продлило контракт главы «Роснефти» Сечина на пять лет

Коммерсантъвчера в 14:07

«Ведомости»: контракт с Сечиным на управление «Роснефтью» продлили на пять лет

Znak.comвчера в 14:13

«Ведомости» узнали о продлении контракта с Сечиным на пять лет

РБКвчера в 13:43

Правительство продлило контракт Сечина еще на 5 лет

Ведомостивчера в 13:08
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Космос

Новая комета SWAN максимально приблизилась к Земле

Известия вчера в 22:47
6
Игры

В «Epic Games Store» раздадут GTA V

Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU вчера в 10:46
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Общество

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

РИА Новости вчера в 06:48
6,1K
Общество

ЕГЭ перенесут на более поздний срок

В среду, 13 мая, стало известно о переносе сдачи ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок.
Блокнот Волжский вчера в 08:28
1,1K
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
1,2K
Политика

NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России

Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru вчера в 21:53
120
Шоу-бизнес

Украинская супермодель Снежана Онопко рассказала о побоях мужа

Украинская супермодель Снежана Онопко, единственная украинская модель, публиковавшаяся в итальянском Vogue, в новом интервью рассказала, что ее муж, бизнесмен Николай Щур, избивал и насиловал ее на протяжении 10 лет.
iReactor вчера в 12:05
5
Общество

В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей

Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от трех до 15 лет лучше с 15 мая, пишет портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР).
РИА Новости вчера в 22:11
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Армия и оружие

Business Insider объяснил, как Россия «устроила проводы» кораблям НАТО в Арктике

ФАН 12 мая в 05:33
7
Общество

В Приморье на границе с Китаем скопилось 360 машин

Уссурийская таможня в апреле сообщала, что из-за ужесточения мер по борьбе с коронавирусом властями КНР перед российскими пунктами пропуска на границе с Китаем в Приморье образовались очереди из груженых и порожних грузовиков и прицепов, число выпущенных машин снизилось в четыре раза.
РИА Новости 00:57
1
Общество

В России задумали давать вид на жительство за покупку недвижимости

В России задумали выдавать иностранным предпринимателями вид на жительство (ВНЖ) после покупки ими недвижимости.
Lenta.ru вчера в 22:47
2
Общество

Госдума приняла закон о реформе ОСАГО

Государственная дума приняла в третьем чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ вчера в 09:27
22
Шоу-бизнес

Мадонна поделилась селфи в белье после слухов о пластике ягодиц

Американская певица Мадонна поделилась откровенными селфи в нижнем белье после распространившихся в СМИ слухов о пластике ягодиц.
Lenta.ru вчера в 09:39
Авто

Продажи новой «ГАЗели» начали в России

В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс вчера в 04:41
30
Происшествия

Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»

На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия вчера в 07:01
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ

Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
3,6K
Политика

Мнучин заявил о возможном обвале экономики США

Вашингтон, 14 мая 2020, 03:40 — REGNUM Промедление при отмене ограничительных мер в Соединенных Штатах, введённых из-за пандемии коронавируса нового типа, может нанести серьезный урон американской экономике, заявил глава минфина США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News.
REGNUM вчера в 20:40
14
Общество

Где в Кузбассе за последние сутки выявили людей с коронавирусом

На 14 мая в Кемеровской области выявлено 14 человек, у которых подтвердили коронавирус. Пациенты находятся под присмотром врачей.
ВашГород.ру 00:48
Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

РБК вчера в 09:14
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Авто

Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta

Новые автомобили вчера в 06:47
114
Единоборства

Тейшейра победил Смита в главном поединке турнира UFC в Джексонвилле

На прошедшем турнире UFC Fight Night 171 Гловер Тейшейра одолел Энтони Смита, Бен Ротуэлл оказался сильнее Овинса Сен-Пре, а многоопытный белорус Андрей Орловский победил Фелипе Линса.
Российская газета 01:05
1
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

Lenta.ru вчера в 01:16
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Игры

2K анонсировали переиздание трилогии Mafia

КМВ Новости вчера в 10:41
6
Здоровье

Инфекционист рассказал, кто первым должен получить вакцину от COVID-19

"Если вакцина появится, если то, что сейчас проходит испытания, проявит себя как эффективное средство, то минимум, когда можно ожидать вакцину, это не раньше сентября-октября по самым оптимистичным прогнозам", - считает Гольцман.
РИА Новости вчера в 21:00
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Кино

Premier Studios начнет производство документального кино и сериалов

В 2019 году Premier Studios реализовала аналогичный проект в тестовом режиме для производства веб-сериалов и результат удовлетворил компанию, сказал продюсер и один из руководителей Premier Studios Валерий Федорович.
Telesputnik.ru 12 мая в 04:51
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 11:59
13
Здоровье

Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19

Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.
RT на русском вчера в 20:23
151
Общество

Доктор Мясников пожаловался на критикующих его «дебилов»

Врач Александр Мясников в эфире на YouTube-канале «Соловьев Live» пожаловался на преследования из-за его высказываний на тему коронавируса.
OAnews 01:17
7
Общество

В Удмуртии выявили 6 новых случаев заражения коронавирусом

В Удмуртии за сутки выявили 6 новых случаев заражения коронавирусом.
Моя Удмуртия 11 мая в 02:03
10
Общество

Песков рассказал, как заразился коронавирусом

РИА Новости вчера в 16:59
1,8K
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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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