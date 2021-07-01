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Правительство продлило льготную ипотеку еще на год

Правительство утвердило постановление о расширении программы «Семейная ипотека» и продлении «Льготной ипотеки» еще на один год, сообщается на сайте кабмина.В источнике

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Правительство утвердило продление льготной ипотеки

RT на русском03:21

Правительство продлило льготную ипотеку еще на год

РБК03:12

Программу льготной ипотеки продлили по поручению Путина

NashGorod.ruвчера в 04:42

Путин поручил продлить на год программу льготной ипотеки

Бел.Рувчера в 04:45

Путин распорядился продлить программу льготной ипотеки на год

Newstracker.ruвчера в 04:44

Сбербанк ожидает почти двукратного роста выдач семейной ипотеки

РИА Новости02:31

По поручению Путина продлена программа льготной ипотеки еще на год

ТагилСити.рувчера в 04:38
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Прием заявлений на пособия беременным и родителям-одиночкам начнется в РФ с 1 июля

Как отмечали в Министерстве труда и социальной защиты РФ, для одиноких родителей с детьми в возрасте от восьми лет до достижения 17 лет пособие будет выплачиваться в случае, если доход на ребенка в семье составляет меньше одного прожиточного минимума, установленного на ребенка в регионе.
ТАСС17:18

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Bimru.ruвчера в 14:48