Как отмечали в Министерстве труда и социальной защиты РФ, для одиноких родителей с детьми в возрасте от восьми лет до достижения 17 лет пособие будет выплачиваться в случае, если доход на ребенка в семье составляет меньше одного прожиточного минимума, установленного на ребенка в регионе.
Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой Людмила Дороднова приняла участие в программе «Прямой эфир», в рамках которой рассказала ведущему Андрею Малахову о конфликте между Филиппом Киркоровым и экс-продюсером Светланы Лободы Нателлой Крапивиной.