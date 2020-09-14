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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Выплаты были введены по инициативе президента Владимира Путина.В источнике
С чего всё началось
Ранее Мишустин подписал постановление
, согласно которому дополнительные выплаты получат также сотрудники организаций, находящихся в ведении Минздрава, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН.
НГС08:30
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Коммерсантъ

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Коммерсантъ09:20
Газета.Ru

Мишустин продлил выплаты работающим с коронавирусными пациентами врачам

Газета.Ru09:11
РБК

Мишустин продлил стимулирующие выплаты врачам за борьбу с COVID-19

РБК07:58
Эхо Москвы

Медики будут получать стимулирующие выплаты и в сентябре

Эхо Москвы08:33
Российская газета

Мишустин продлил стимулирующие выплаты медработникам

Российская газета08:10
URA.Ru

Часть россиян получит в сентябре специальные выплаты

URA.Ru08:53
Народные новости

Российские власти продлили на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Народные новости07:56

В «Векторе» рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавируса

Заведующий лабораторией Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ильназ Иматдинов в эфире Первого канала рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
В «Векторе» рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавируса
RT на русском09:18
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Якутия 2403:39

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CT news06:13
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Газета.Ru08:39
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Союзное Вече05:24

Минтранс подготовил масштабный проект изменений в ПДД

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Интерфакс03:17
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