Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам
Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Выплаты были введены по инициативе президента Владимира Путина.В источнике
С чего всё началось
Ранее Мишустин подписал постановление
, согласно которому дополнительные выплаты получат также сотрудники организаций, находящихся в ведении Минздрава, Минобрнауки, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН.
Подробнее о событии