Прожиточный минимум для пенсионеров составит 14 652 рубля в Якутии

Министр труда и социального развития республики Елена Волкова сообщила, что на выплаты потребуется более двух миллиардов рублей, из них 1,8 миллиардов рублей – из федерального бюджета и 177 миллионов рублей – из бюджета республики.