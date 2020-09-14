Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам
Смотрите также
Пашаев сообщил об окончательном отказе Ефремова от его услуг
Макрон рассказал Путину о результатах проб Навального
Среднегодовой размер пенсии в 2021 году увеличат до 17 443 рублей
Nord Stream 2 подала обоснование апелляции на решение регулятора ФРГ
Путин предъявил Лукашенко позицию РФ по ситуации в Белоруссии
«Ъ»: Минтранс подготовил проект поправок в ПДД
В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет
В МИД сообщили об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября
Еще три партии получили право не собирать подписи на выборах в Госдуме
В Калининграде пятеро мужчин помыли обувь в святом источнике
Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»
Подруга Анастасии Заворотнюк заявила, что актриса прикована к постели
Фильм Кончаловского завоевал спецприз жюри Венецианского кинофестиваля
Хореограф Папунаишвили расстался с женой
Попова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России
Мишустин заявил о сохраняющейся в РФ угрозе заражения коронавирусом
Песков рассказал о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%
В МИД сообщили об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября
Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»
Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина
«Зенит» предложил ЦСКА за Влашича €35 млн
В атмосфере Венеры найден возможный признак жизни
Торги бумагами Oracle на бирже Нью-Йорка возобновились
Минтранс подготовил масштабный проект изменений в ПДД
Kia представила в России обновленную модель Rio
Зенит — Арсенал (Тула) 2:0 (2-й тайм)
Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Выплаты были введены по инициативе президента Владимира Путина.В источнике
Подробнее о событии
Правительство РФ продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам
Национальная служба новостей10:15