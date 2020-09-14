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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Выплаты были введены по инициативе президента Владимира Путина.В источнике
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Национальная служба новостей

Правительство РФ продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Национальная служба новостей10:15
RT на русском

Мишустин подписал постановления о продлении стимулирующих выплат

RT на русском10:01
РБК

Мишустин продлил стимулирующие выплаты врачам за борьбу с COVID-19

РБК08:16
URA.Ru

Часть россиян получит в сентябре специальные выплаты

URA.Ru08:53
Коммерсантъ

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Коммерсантъ09:20
Российская газета

Мишустин продлил стимулирующие выплаты медработникам

Российская газета08:10
ТАСС

Кабмин продлил на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

ТАСС07:50

Nord Stream 2 подала обоснование апелляции на решение регулятора ФРГ

Сообщается, что 14 сентября компания Nord Stream 2 «представила обоснование своей апелляции (поданной 15 июня 2020 года) в Высший региональный суд Дюссельдорфа на решение Федерального сетевого агентства ФРГ об отклонении заявки компании на освобождение от действия изменённой Газовой директивы ЕС».
RT на русском11:23
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Путин предъявил Лукашенко позицию РФ по ситуации в Белоруссии

Народ Белоруссии должен сделать свой политический выбор суверенно, без какого-либо внешнего давления, заявил президент России Владимир Путин 14 сентября на встрече белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи.
ИА Красная Весна09:46
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Reuters сообщило о ступоре у Навального после посадки самолета в Омске

«Четыре из пяти источников сообщили, что сотрудники скорой помощи, которые видели Навального, наблюдали клиническую картину отравления с симптомами, включая ступор, а не какие-либо признаки нарушения обмена веществ», — пишет издание.
Ведомости12:10
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Еще три партии получили право не собирать подписи на выборах в Госдуме

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что в следующих выборах в Государственную думу в 2021 году без сбора подписей смогут участвовать 16 политических партий.
РБК07:37
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Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

Как сообщил РИА Новости представитель регулятора Мортен Кристенсен в ответ на вопрос, сможет ли DEA отозвать разрешение на прокладку трубы, задача агентства — следить за соблюдением требований экологичности и безопасности.
РИА Новости11:03
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Режим повышенной готовности продлен в Вологодской области до 5 октября

Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве 14 сентября, коэффициент 1,07 не позволяет региону приступить к третьей волне снятия ограничений.
Vologda-poisk.ru07:08
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Суд отказал создателям фильма «Дау» в иске к Минкультуры РФ

Арбитражный суд Москвы отклонил иск кинокомпании "Феномен Филмз", просившей обязать министерство культуры России выдать прокатные удостоверения четырем фильмам проекта "Дау" режиссера Ильи Хржановского, сообщила "Интерфаксу" представитель проекта в России Дарья Виолина.
Интерфакс09:52
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