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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Выплаты были введены по инициативе президента Владимира Путина.В источнике
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RT на русском

На Ставрополье рассказали о выплатах соцработникам

RT на русскомвчера в 16:14
Курьер. Среда. Бердск

Кому и на сколько продлил выплаты Мишустин? Постановления

Курьер. Среда. Бердсквчера в 09:58
ТАСС

Кабмин продлил на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

ТАССвчера в 07:50
URA.Ru

Часть россиян получит в сентябре специальные выплаты

URA.Ruвчера в 08:53
РБК

Мишустин продлил стимулирующие выплаты врачам за борьбу с COVID-19

РБКвчера в 08:16
Российская газета

Мишустин продлил стимулирующие выплаты медработникам

Российская газетавчера в 08:10
Коммерсантъ

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Коммерсантъвчера в 09:20

В Швейцарии задумали создать банк-монстр

Источник издания в компании Mckinsey называет будущий проект монстром, который «перекроет все существующее в европейском финансовом центре» и будет в состоянии конкурировать с американскими банками и англо-азиатским HSBC.
В Швейцарии задумали создать банк-монстр
Lenta.ruвчера в 13:49
2

Военные корабли НАТО провоцируют Россию в Баренцевом море

Ряд средств массовой информации сообщает, что военные корабли стран-членов Североатлантического альянса, которые находятся в акватории Баренцева моря, организовали провокацию против России.
Военное дело13 сентября в 02:43
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Новинки Audi на выставке Cosmoscow

Сила энергии и прогресса: яркий дебют электрического SUV Audi e-tron и заряженного кроссовера Audi SQ8 на ярмарке современного искусства Cosmoscow Audi Россия третий год подряд выступает официальным автомобильным партнером Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow, которая прошла в Гостином Дворе с 10 по 13 сентября.
Abiznewsвчера в 10:49

В Кремле назвали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

"Александр Григорьевич является легитимным президентом Республики Беларусь и является визави президента [России Владимира] Путина в межгосударственных отношениях", — передает "РИА Новости" слова Пескова.
Реальное времявчера в 16:43
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Посольство России призвало США не раздувать антироссийские настроения

Посольство России в Вашингтоне прокомментировало заявление главы Командования глобального удара ВВС США генерала Тимоти Рэя о российской «угрозе», предложив коллегам из Вашингтона не раздувать антироссийские настроения в обществе.
RT на русском18:58
1

Беларусь намерена принять участие в проекте России и ЕКА «ЭкзоМарс»

РФ и Европейское космическое агентство собираются исследовать красную планету, в том числе ответить на вопрос, есть ли жизнь на Марсе Беларусь ведет переговоры с «Роскосмосом» об участии в проекте «ЭкзоМарс».
Союзное Вечевчера в 05:24
2

В США назвали срок возобновления испытаний вакцины AstraZeneca

В Соединенных Штатах испытания вакцины от коронавируса фармацевтической компании AstraZeneca не возобновятся по меньшей мере до середины текущей недели из-за болезни, развившейся у одного из добровольцев в Великобритании.
Известия17:24