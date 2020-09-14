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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Выплаты были введены по инициативе президента Владимира Путина.В источнике
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ТАСС

Кабмин продлил на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

ТАССвчера в 07:50
RT на русском

Мишустин подписал постановления о продлении стимулирующих выплат

RT на русскомвчера в 10:01
Коммерсантъ

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Коммерсантъвчера в 09:20
URA.Ru

Часть россиян получит в сентябре специальные выплаты

URA.Ruвчера в 08:53
РБК

Мишустин продлил стимулирующие выплаты врачам за борьбу с COVID-19

РБКвчера в 08:16
Российская газета

Мишустин продлил стимулирующие выплаты медработникам

Российская газетавчера в 08:10
Национальная служба новостей

Правительство РФ продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Национальная служба новостейвчера в 10:15

Суд отклонил требование выдать прокатные удостоверения фильмам «Дау»

Московский арбитражный суд отклонил заявление кинокомпании «Феномен Филмз», просившей обязать Минкульт РФ выдать прокатные удостоверения четырём фильмам проекта Ильи Хржановского «Дау», сообщает РИА Новости.
Аргументы и Фактывчера в 10:58
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Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live24вчера в 04:41
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Глава британской разведки признал преимущество России в военной сфере

По словам главы британской разведки, Россия выбрала качественное, а не количественное развитие вооружений, что дало ей огромное преимущество перед Западом, передает «Взгляд».
Слово и Дело13 сентября в 09:20
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Смольный не хочет ужесточать ковид-режим, но послаблений не будет

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REGNUMвчера в 11:09
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