Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам
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Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Выплаты были введены по инициативе президента Владимира Путина.В источнике
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Правительство РФ продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам
Национальная служба новостейвчера в 10:15