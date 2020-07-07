Общество

РИА НовостиРИА НовостиПравительство продлило выплату повышенного пособия по безработице

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении повышения минимального размера пособия по безработице до 4,5 тыс рублей на август, а также о выплате повышенного пособия по безработице потерявшим работу с 1 марта в августе, соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
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На выплаты безработным выделят 13,5 млрд рублей

Газета.Ru07:23

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Заманавчера в 06:03

Кабмин выделит более 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице

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Зори Табасаранавчера в 08:24

Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличат до 4,5 тысячи рублей

Mirmol.ruвчера в 07:34

Безработным россиянам решили раздать деньги

Lenta.ru07:15
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Россиянин из ненависти пинал женщин ногами в парке и попал на видео

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Армия и оружие

Стало известно об уничтожении еще одного «Панциря» и гибели наемников в Ливии

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Продажи новых легковых машин и LCV в РФ в июне снизились на 14,6%

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Двоих мужчин задержали за изнасилование двух жительниц Калининграда

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