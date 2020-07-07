Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении повышения минимального размера пособия по безработице до 4,5 тыс рублей на август, а также о выплате повышенного пособия по безработице потерявшим работу с 1 марта в августе, соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса» Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве. 1,1K

Происшествия ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания. 201

Политика МИД: Россия не намерена уговаривать США сохранить место в ДОН Начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Бушуев заявил, что Россия не намерена уговаривать США остаться в Договоре по открытому небу.

Политика Депутат Рады обвинила Порошенко в поздравлении Путина с Днем России Бывший президент Украины Петр Порошенко поругался на телепередаче "Свобода слова" на канале ICTV с депутатом Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Ириной Верещук, которая напомнила экс-президенту о том, что в 2014 году он поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России.

Шоу-бизнес Мадонна позировала топлес на костылях Многие юзеры сочли кадр весьма провокационным, ведь 61-летняя знаменитость позировала топлес в черных трусах и панаме в тон, опираясь на один костыль. 1

Здоровье Минздрав назвал число заразившихся COVID-19 медиков При исполнении своих обязанностей коронавирусной инфекцией COVID-19 заразилось более 14 тыс. медиков, они уже получили полагающиеся им страховые выплаты, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Футбол Футбольный клуб «Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе с должности генерального директора Томаса Цорна.

Происшествия На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана На юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова. 21

Армия и оружие Стало известно об уничтожении еще одного «Панциря» и гибели наемников в Ливии На фоне потерь средств противовоздушной обороны и утраты инициативы в небе стало известно о передаче армии Хафтара истребителей МиГ-29 и бомбардировщиков Су-24, которые, как заявляли в Пентагоне, были переброшены из России транзитом через Сирию.

Здоровье В Фурманове на коронавирусный карантин закрыли стационар больницы Глава регионального департамента здравоохранения Артур Фокин подтвердил информацию о том, что в Фурманове есть медики из числа заболевших коронавирусной инфекцией. 1

Здоровье Врач назвал возраст, с которого люди чаще тяжело болеют коронавирусом Многие уверены, что и тяжесть болезни зависит от штамма, который не повезло или «посчастливилось» подхватить.

Общество Несколько пабов в Англии вновь закрылись после возобновления работы Несколько пабов в Англии, открывшиеся после снятия режима карантина, снова закрылись из-за того, что у посетителей и сотрудников обнаружили коронавирус, пишет газета The Guardian. 1

Гаджеты Google выпустила сразу два обновления Android Компания Google выпустила сразу два обновления операционных системы Android, ориентированных на исправление серьёзных уязвимостей в системе безопасности.

Происшествия У бывшего замглавы петербургской полиции прошли обыски Кроме дома Абакумова обыски прошли в его квартире, в помещениях Фонда содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также у нескольких бывших и действующих сотрудников полиции. 73

Авто Продажи новых легковых машин и LCV в РФ в июне снизились на 14,6% Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России по итогам июня 2020 года снизились на 14,6% по сравнению с июнем 2019 года и составили 122 622 единиц. 4