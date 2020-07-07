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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении повышения минимального размера пособия по безработице до 4,5 тыс рублей на август, а также о выплате повышенного пособия по безработице потерявшим работу с 1 марта в августе, соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
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Правительство продлило выплату повышенного пособия по безработице

РИА Новости05:03

Безработным россиянам решили раздать деньги

Lenta.ru07:15

Кабмин выделит более 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице

ТАСС07:12

На выплаты безработным выделят 13,5 млрд рублей

Газета.Ru07:23

В России увеличилось минимальное пособие по безработице за май – июль

Зори Табасаранавчера в 08:24

Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличат до 4,5 тысячи рублей

Mirmol.ruвчера в 07:34

В России увеличилось минимальное пособие по безработице за май-июль

Заманавчера в 06:03
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По меньшей мере три человека погибли при столкновении двух поездов в Чехии. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает портал Aktu.news.
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В Тульской области возобновят работу ТРЦ

"Согласно изменениям, в Тульской области открываются торгово-развлекательные центры и другие объекты розничной торговли независимо от их площади", - говорится в сообщении.
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Самолет Boeing 747 совершил экстренную посадку в Симферополе

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Возгорание на одной из установок сызранского НПЗ ликвидировали

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Россияне связали смерти Норкиной и Заграевского с Цымбалюк-Романовской

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ФСБ задержала семерых членов террористической организации в Крыму

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму трех главарей и четырех активных участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
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График подачи воды установили в ряде городов Кубани из-за засухи

На Кубани в ряде городов был введен график подачи воды из-за засухи в регионе.
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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
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