Коронавирус
РИА НовостиПравительство продлило выплату повышенного пособия по безработице
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении повышения минимального размера пособия по безработице до 4,5 тыс рублей на август, а также о выплате повышенного пособия по безработице потерявшим работу с 1 марта в августе, соответствующее постановление размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
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Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличат до 4,5 тысячи рублей
Mirmol.ruвчера в 07:34
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