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Газета.Ru
Газета.Ru

Правительство продлит программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года

Кабмин РФ принял решение продлить программу льготной ипотеки под 6,5% для граждан РФ до 1 июля 2021 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Правительство продлит программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года

Правительство РФ продлит программу льготного ипотечного кредитования под 6,5% до 1 июля 2021 года, сообщил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.
ТАССвчера в 05:59
Подробнее о событии
Банки.ру

Программа льготных кредитов на новостройки продлена. Что будет со ставками и ценами на жилье?

Банки.рувчера в 13:15
Катунь 24

Программу льготной ипотеки под 6,5% продлят в России

Катунь 2420 октября в 04:50
Lenta.ru

Мишустин объявил о продлении программы льготной ипотеки

Lenta.ruвчера в 06:30
РИА Новости

Правительство продлит программу льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля

РИА Новостивчера в 06:29
Дума ТВ

Правительство рассмотрит вопрос продления льготной ипотеки

Дума ТВвчера в 06:07
FreeNews-Volga

Правительство РФ продлило льготную ипотеку до середины следующего года

FreeNews-Volga20 октября в 09:16
Российская газета

Метры идут в рост

Российская газетавчера в 14:00

Ростелеком создаст для Росатома систему учета пользователей ИТ систем

Систему централизованного управления учетными записями и правами пользователей информационных систем для госкорпорации «Росатом» разработает компания «Ростелеком», 21 октября сообщает пресс-служба «Ростелекома».
ИА Красная Веснавчера в 15:16

РБК: Путин уволил первого замдиректора ФСБ Смирнова

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности первого заместителя директора Федеральной службы безопасности РФ Сергея Смирнова, сообщает РБК со ссылкой на два близких к службе источника.
Ведомостивчера в 12:24

Российский сериал «Эпидемия» куплен Netflix за $1,5 млн

Как сообщает ТАСС, права стоили Netflix 1,5 миллиона долларов, эксперты объясняют, что успех сериала обусловлен тем, что в мире идет популяризация сериалов в принципе и подъемом качестве российский сериалов конкретно.
АБН18:00

В Украине зафиксировано 7 053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 — это антирекорд количества новых больных в сутки

Минздрав Украины сообщает: В Украине зафиксировано 7 053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 — это антирекорд количества новых больных в сутки.
Глас Народавчера в 02:21

Рубль попал в водоворот до выборов в США

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ТелеТрейд, проанализировал, как это скажется на валютном рынке, а также определил коридор курса рубля: - Минфин сегодня разместит займы в течение нескольких часов на трех аукционах, - напоминает эксперт.
Российская газета20 октября в 23:00

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов признан лучшим игроком матча с «Ренном»

Как сообщали «Кубанские новости», в первом матче группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» на выезде сыграл с «Ренном» со счетом 1:1. На 56-й минуте Серу Гирасси открыл счет в матче, пробив в правый от себя угол ворот.
Кубанские новости21 октября в 00:01