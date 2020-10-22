NYT: уровень смертности от СOVID-19 в Чехии один из самых высоких в мире

В целом по уровню смертности с самого начала пандемии Чехия в мировом рейтинге, по последним данным, находится на 52 месте, тогда как неделю назад занимала 61 место, а в рамках Евросоюза — на 11-м (неделю назад занимала 14-е).