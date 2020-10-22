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Газета.Ru
Газета.Ru

Правительство продлит программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года

Кабмин РФ принял решение продлить программу льготной ипотеки под 6,5% для граждан РФ до 1 июля 2021 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Правительство продлит программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года

Правительство РФ продлит программу льготного ипотечного кредитования под 6,5% до 1 июля 2021 года, сообщил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.
ТАССвчера в 05:59
Подробнее о событии
Банки.ру

Программа льготных кредитов на новостройки продлена. Что будет со ставками и ценами на жилье?

Банки.рувчера в 13:15
Российская газета

Метры идут в рост

Российская газетавчера в 14:00
FreeNews-Volga

Правительство РФ продлило льготную ипотеку до середины следующего года

FreeNews-Volga20 октября в 09:16
РИА Новости

Правительство продлит программу льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля

РИА Новостивчера в 06:29
Дума ТВ

Правительство рассмотрит вопрос продления льготной ипотеки

Дума ТВвчера в 06:07
Lenta.ru

Мишустин объявил о продлении программы льготной ипотеки

Lenta.ruвчера в 06:30
Катунь 24

Программу льготной ипотеки под 6,5% продлят в России

Катунь 2420 октября в 04:50

Путин отметил роль чемпионата ArtMasters в объединении молодых талантов

Президент выразил надежду на то, что ArtMasters станет хорошей традицией и событием в общественной жизни страны, а также будет служить поддержке талантов, развитию отечественной культуры и искусства.
Путин отметил роль чемпионата ArtMasters в объединении молодых талантов
Центральная Служба Новостей21 октября в 14:04

Reuters: Трамп и глава нацразведки хотят рассекретить документы о «вмешательстве» РФ

Президент США Дональд Трамп и директор национальной разведки США Джон Рэтклифф хотят как можно скорее рассекретить документы, оспаривающие выводы, сделанные ранее американскими спецслужбами о приписываемом РФ вмешательстве в американские выборы 2016 года.
ТАСС17:50

РБК: Путин уволил первого замдиректора ФСБ Смирнова

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности первого заместителя директора Федеральной службы безопасности РФ Сергея Смирнова, сообщает РБК со ссылкой на два близких к службе источника.
Ведомостивчера в 12:24

NYT: уровень смертности от СOVID-19 в Чехии один из самых высоких в мире

В целом по уровню смертности с самого начала пандемии Чехия в мировом рейтинге, по последним данным, находится на 52 месте, тогда как неделю назад занимала 61 место, а в рамках Евросоюза — на 11-м (неделю назад занимала 14-е).
ИА Красная Веснавчера в 14:52

В «Спартаке» опровергли, что Селихов сдал положительный тест на коронавирус

Директор Департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что вратарь красно-белых Александр Селихов сдал положительный тест на коронавирус.
Спорт-Экспрессвчера в 07:32