Правительство продлит программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года
Кабмин РФ принял решение продлить программу льготной ипотеки под 6,5% для граждан РФ до 1 июля 2021 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.В источнике
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Правительство продлит программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года
Правительство РФ продлит программу льготного ипотечного кредитования под 6,5% до 1 июля 2021 года, сообщил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.
ТАССвчера в 05:59
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FreeNews-Volga20 октября в 09:16