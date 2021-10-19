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Правительство прогнозирует снижение бедности до исторического минимума в 2023 году

Соответствующие данные содержатся в Едином плане по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030-го, который проанализировали «Известия».
Известия
По прогнозам кабмина, в этом году доля людей с доходами ниже прожиточного минимума упадет до 11,4% (что коррелирует с прогнозом Всемирного банка) вместо 12,1% в сентябрьской промежуточной версии документа.
Известия
В 2022 году уровень бедности должен опуститься до 10,8% (ранее ожидалось 11,5%), в 2023-м — до 10,1% (ранее 10,9%), а в 2024-м — до 9,6% (ранее 10,4%).
Известия
Замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова в беседе с «Известиями» отметила, что корректировка ожиданий частично связана с изменением методики расчета прожиточного минимума.
Евразия Daily

С чего всё началось

Бедности порог: власти улучшили прогноз по снижению числа малоимущих
Уровень бедности в России в 2021-м и в следующие три года будет сокращаться более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее, и уже по итогам 2023-го достигнет исторического минимума — 10,1%.
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