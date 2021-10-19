ИзвестияПравительство прогнозирует снижение бедности до исторического минимума в 2023 годуСоответствующие данные содержатся в Едином плане по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030-го, который проанализировали «Известия».ИзвестияПо прогнозам кабмина, в этом году доля людей с доходами ниже прожиточного минимума упадет до 11,4% (что коррелирует с прогнозом Всемирного банка) вместо 12,1% в сентябрьской промежуточной версии документа.ИзвестияВ 2022 году уровень бедности должен опуститься до 10,8% (ранее ожидалось 11,5%), в 2023-м — до 10,1% (ранее 10,9%), а в 2024-м — до 9,6% (ранее 10,4%).ИзвестияЗамглавы Минэкономразвития Полина Крючкова в беседе с «Известиями» отметила, что корректировка ожиданий частично связана с изменением методики расчета прожиточного минимума.Евразия DailyЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияЯмал-МедиаОбщественная служба новостейVSE42.RUZAB.RUТелеканал 360°ФАНПсковская Лента НовостейРЕН ТВЭкономика сегодняЦарьградLife.ruInfopro54С чего всё началосьБедности порог: власти улучшили прогноз по снижению числа малоимущихУровень бедности в России в 2021-м и в следующие три года будет сокращаться более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее, и уже по итогам 2023-го достигнет исторического минимума — 10,1%.Известия17:01Подробнее о событииРоссия планирует снизить уровень бедности до исторического минимумаРЕН ТВ21:51Уровень бедности в России может достичь исторического минимума к 2024 годуЭкономика сегодня19:44Минэкономразвития: уровень бедности в России достигнет исторического минимума к 2023 годуТелеканал 360°19:59Правительство России спрогнозировало сокращения бедности в стране ускоренными темпамиПРАЙМ19:51Кабмин России ждет сокращения числа малоимущих к 2024 годуФАН21:05Власти: уровень бедности в РФ упадет до исторического минимумаURA.Ru18:30Правительство прогнозирует снижение бедности до исторического минимума в 2023 годуИзвестия19:16Показать ещёОценить220Поделиться