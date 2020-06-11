Недвижимость

Российская газетаРоссийская газетаПравительство проработает вопрос расширения программы льготной ипотеки

Вопрос расширения программы льготной ипотеки будет проработан правительством РФ. Об этом сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с представителями "Деловой России", сообщает РИА Новости.
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Белоусов: программа льготной ипотеки под 6,5% может быть расширена

Коммерсантъвчера в 08:37

Правительство проработает вопрос расширения программы льготной ипотеки

Российская газетавчера в 07:03

Правительство рассмотрит расширение программы льготной ипотеки под 6,5%

РИА Новостивчера в 06:10

В льготную ипотеку под 6,5% могут включить малоэтажки

Вести.Ruвчера в 06:37

Правительство рассмотрит вопрос расширения программы льготной ипотеки под 6,5%

ТАССвчера в 06:32

Кабмин рассмотрит расширение программы льготной ипотеки под 6,5%

Говорит Москвавчера в 06:18

В России задумали расширить льготную ипотеку

Lenta.ruвчера в 06:45
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Супруга президента Украины заразилась коронавирусом

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Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату

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В Белоруссии задержаны топ-менеджеры «Белгазпромбанка»

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Общество

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Работающие граждане России в день общероссийского голосования, 1 июля 2020 года, получат повышенную оплату труда, пишет издание «Известия» со ссылкой на заявление руководителя социального комитета Совета Федерации.
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Конфликт в Ливии выходит на новый военный уровень

Ливийский конфликт постепенно переходит в масштабное военное противостояние.
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Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах

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Мурашко заявил, что масочный режим в России должен сохраняться

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