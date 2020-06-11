Недвижимость
Российская газетаПравительство проработает вопрос расширения программы льготной ипотеки
Вопрос расширения программы льготной ипотеки будет проработан правительством РФ. Об этом сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с представителями "Деловой России", сообщает РИА Новости.
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Правительство проработает вопрос расширения программы льготной ипотеки
Российская газетавчера в 07:03
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