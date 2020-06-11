Недвижимость
Российская газетаПравительство проработает вопрос расширения программы льготной ипотеки
Вопрос расширения программы льготной ипотеки будет проработан правительством РФ. Об этом сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с представителями "Деловой России", сообщает РИА Новости.
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РБК вчера в 04:03
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Сбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС
Сбербанк получит контрольный пакет в картографическом сервисе 2ГИС и подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие данной компании.
Известия 03:32
Общество
Пропуска в Краснодарском крае отменены
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что введенные в связи с коронавирусом для передвижения между муниципалитетами региона пропуска отменяются.
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Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Здоровье
В Казахстане ужесточат карантинные ограничения
Вице-премьер Ералы Тугжанов поручил руководителям регионов с высоким приростом заболеваемости проработать вопросы ужесточения карантинных мер.
Евразия Daily 08:19
Энергетика
МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ
Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
Известия вчера в 04:12
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«Газпром» ответит на новые санкции США против «Северного потока-2»
В Польше рассказали, как можно навредить газопроводу "Северный поток-2".
Infox.ru 08:28
Общество
В Минпросвещения рассказали, когда выпускники школ получат аттестаты
Все выпускники школ получат аттестаты в четверг, 11 июня, или, в крайнем случае, 15 июня, в тех регионах, где по каким-то причинам документы были выданы раньше, этот технический вопрос будет решен, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
РИА Новости 07:49
Общество
На Средний Урал надвигаются сильный ветер, гроза и град
Уральский меридиан 04:38
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
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С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве
Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
Общество
В Москве работодателям оплатят тестирование сотрудников на коронавирус
Московские организации с 11 июня могут выбрать клинику для тестирования сотрудников на коронавирус, исследования будут оплачены из городского бюджета, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 08:05
Политика
В США построят ледокольный флот для Арктики и Антарктики
Президент США Дональд Трамп поручил разработать программу создания флота ледоколов для Арктики и Антарктики.
Life.ru 09 июня в 14:00
Политика
Вакарчук решил сложить депутатские полномочия
Музыкант, народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил на брифинге, что подал в Верховную раду заявление о сложении депутатских полномочий.
Интерфакс 08:03
Политика
Путин поддержал планы Белозерцева пойти на выборы в Пензенской области
Российская газета 08:42
Здоровье
Россиян предупредили об опасности клещей
Газета.Ru 07:46
Шоу-бизнес
Клара Новикова рассказала о последней просьбе Анатолия Трушкина
Вечерняя Москва 01:53
Политика
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv вчера в 07:12
Политика
Кремль не пригласил Зеленского на парад Победы
Ведомости вчера в 06:46
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"Назначить Толстикову Екатерину Андреевну заместителем министра просвещения Российской Федерации", - говорится в документе.
ТАСС 08:15
Здоровье
Татарстан получил первую партию препарата «Авифавир»
По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), фонд и группа компаний "ХимРар" поставили в российские больницы первую партию препарата против коронавируса "Авифавир".
ТАСС 07:08
Происшествия
По факту сбыта наркотиков Михаилу Ефремову возбуждено уголовное дело
Коммерсантъ вчера в 14:25
Авто
За 12-летний Mercedes-Benz без пробега попросили 4 млн рублей
На сайте auto.ru на продажу 12-летнее купе гран-туризмо Mercedes-Benz CL63 AMG с практически нулевым пробегом.
Российская газета 08:30
Общество
Парад Победы в Курске перенесен на 23 августа
Курск сегодня 06:08
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $40
Нефть марки Brent упала на 4,8% и торгуется на уровне $39,6 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
Коммерсантъ 08:44
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С оставшихся трех хоккеисток сняли пожизненную дисквалификацию, однако достижения на Играх в Сочи все равно были признаны недействительными.В связи с этим МОК принял решение снять результаты всей национальной команды на ОИ-2014 года.
Vprognoze.ru 06:03
Происшествия
Ефремова повезли на допрос к следователям, сообщил источник
Актера Михаила Ефремова повезли на допрос в Главное следственное управление ГУМВД по Москве, причина не уточняется, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:00
Происшествия
СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
Российская газета 07:35