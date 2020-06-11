Недвижимость

Российская газетаРоссийская газетаПравительство проработает вопрос расширения программы льготной ипотеки

Вопрос расширения программы льготной ипотеки будет проработан правительством РФ. Об этом сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече с представителями "Деловой России", сообщает РИА Новости.
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Белоусов: программа льготной ипотеки под 6,5% может быть расширена

Коммерсантъ08:37

Правительство проработает вопрос расширения программы льготной ипотеки

Российская газета07:03

Правительство рассмотрит расширение программы льготной ипотеки под 6,5%

РИА Новости06:10

В льготную ипотеку под 6,5% могут включить малоэтажки

Вести.Ru06:37

Правительство рассмотрит вопрос расширения программы льготной ипотеки под 6,5%

ТАСС06:32

Кабмин рассмотрит расширение программы льготной ипотеки под 6,5%

Говорит Москва06:18

В России задумали расширить льготную ипотеку

Lenta.ru06:45
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Сбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС

Сбербанк получит контрольный пакет в картографическом сервисе 2ГИС и подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие данной компании.
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Пропуска в Краснодарском крае отменены

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что введенные в связи с коронавирусом для передвижения между муниципалитетами региона пропуска отменяются.
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Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
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В Казахстане ужесточат карантинные ограничения

Вице-премьер Ералы Тугжанов поручил руководителям регионов с высоким приростом заболеваемости проработать вопросы ужесточения карантинных мер.
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МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ

Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
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«Газпром» ответит на новые санкции США против «Северного потока-2»

В Польше рассказали, как можно навредить газопроводу "Северный поток-2".
Infox.ru 08:28
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Общество

В Минпросвещения рассказали, когда выпускники школ получат аттестаты

Все выпускники школ получат аттестаты в четверг, 11 июня, или, в крайнем случае, 15 июня, в тех регионах, где по каким-то причинам документы были выданы раньше, этот технический вопрос будет решен, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
РИА Новости 07:49
Общество

На Средний Урал надвигаются сильный ветер, гроза и град

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Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости 06:10
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С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
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Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с полицейским автомобилем на Кубани

ТАСС 08:07
Общество

В Москве работодателям оплатят тестирование сотрудников на коронавирус

Московские организации с 11 июня могут выбрать клинику для тестирования сотрудников на коронавирус, исследования будут оплачены из городского бюджета, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 08:05
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В США построят ледокольный флот для Арктики и Антарктики

Президент США Дональд Трамп поручил разработать программу создания флота ледоколов для Арктики и Антарктики.
Life.ru 09 июня в 14:00
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Политика

Вакарчук решил сложить депутатские полномочия

Музыкант, народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил на брифинге, что подал в Верховную раду заявление о сложении депутатских полномочий.
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Путин поддержал планы Белозерцева пойти на выборы в Пензенской области

Российская газета 08:42
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Россиян предупредили об опасности клещей

Газета.Ru 07:46
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Клара Новикова рассказала о последней просьбе Анатолия Трушкина

Вечерняя Москва 01:53
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В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Политика

Кремль не пригласил Зеленского на парад Победы

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Заместителем министра просвещения РФ назначили Екатерину Толстикову

"Назначить Толстикову Екатерину Андреевну заместителем министра просвещения Российской Федерации", - говорится в документе.
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Здоровье

Татарстан получил первую партию препарата «Авифавир»

По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), фонд и группа компаний "ХимРар" поставили в российские больницы первую партию препарата против коронавируса "Авифавир".
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Происшествия

По факту сбыта наркотиков Михаилу Ефремову возбуждено уголовное дело

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Авто

За 12-летний Mercedes-Benz без пробега попросили 4 млн рублей

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Российская газета 08:30
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Парад Победы в Курске перенесен на 23 августа

Курск сегодня 06:08
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Цена нефти Brent упала ниже $40

Нефть марки Brent упала на 4,8% и торгуется на уровне $39,6 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
Коммерсантъ 08:44
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Спорт

МОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на ОИ-2014

С оставшихся трех хоккеисток сняли пожизненную дисквалификацию, однако достижения на Играх в Сочи все равно были признаны недействительными.В связи с этим МОК принял решение снять результаты всей национальной команды на ОИ-2014 года.
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Ефремова повезли на допрос к следователям, сообщил источник

Актера Михаила Ефремова повезли на допрос в Главное следственное управление ГУМВД по Москве, причина не уточняется, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:00
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Происшествия

СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

Российская газета 07:35
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