Экономика
Вести.RuМишустин провел совещание по экономическим вопросам
Российский премьер Михаил Мишустин провел совещание на тему стабильности российской экономики.
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Экономика
Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Футбол
«Зенит» потерял очки в матче с «Уфой»
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
Космос
Ученые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космоса
Московский радиотехнический институт Российской академии наук получил патент на систему передачи энергии с орбитальной солнечной электростанции на Землю, говорится в данных на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
Общество
Назван новый способ кражи денег в интернете
Мошенники придумали новую схему фишинга с опросами на брендированных сайтах, которая получила название "Белый кролик".
Спорт
Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии
Общество
Число жертв коронавируса в Китае превысило 3100 человек
Футбол
Тедеско: «Спартак» не заслужил поражения в матче с «Краснодаром»
Футболисты московского "Спартака" в матче 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" не заслужили поражения, заявил главный тренер "красно-белых" Доменико Тедеско.
Политика
Прокурор по делу MH17 заявил, что самолет был сбит «Буком»
Совместная следственная группа (ССГ) после долгого расследования пришла к своему изначальному выводу о том, что малайзийский "Боинг" рейса MH17 был сбит из зенитно-ракетной установки "Бук", заявил прокурор Вард Фердинандуссе.
Музыка
Появился отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения»
В сети появился 15-секундный отрывок ранее неизвестной песни Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе "Евровидение-2020".
Экономика
Правительство выделило 18,3 млрд рублей на увеличение зарплат медиков
Шоу-бизнес
В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой
Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Общество
Власти Италии ограничили передвижение по стране
Отменяются все массовые и спортивные мероприятия, закрываются школы и университеты, ограничивается передвижение по стране, сообщил журналистам премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
Со слов зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.
Происшествия
Новосибирец, которого не остановил огонь из автомата, попал на видео
В Новосибирске вечером 8 марта произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них открыл стрельбу, сообщает издание "Новосибирск онлайн".
Экономика
Мосбиржа готовится к повышенной волатильности при открытии торгов
Московская биржа готовится к повышенной волатильности при открытии торгов во вторник, 10 марта.
Игры
Эмулятор RPCS3 позволяет запустить игру Dante’s Inferno на компьютере
Dante’s Inferno имеет много схожего с популярной игрой God of War. Игра запускается на компьютере через эмулятор PS3 RPCS3.
Экономика
Инфляция в феврале в Латвии составила 2,3%
По данным Центрального статистического управления (ЦСУ) Латвии годовая инфляция в феврале 2020 составила 2,3% по сравнению с аналогичным периодом год назад, пишет портал nra.lv.
Здоровье
В России вегетарианство назвали особо опасным
Футбол
Матч «ПСЖ» и «Боруссии» пройдет без зрителей из-за коронавируса
Полиция Парижа объявила о закрытии «Парк де Пренс» на матч «ПСЖ» и «Боруссии» Дортмунд.
Происшествия
Число погибших при обрушении отеля в Китае возросло до 18 человек
Число погибших в результате обрушения отеля «Синьцзя» в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля увеличилось до 18, еще 12 человек остаются под завалами, сообщает People’s Daily (англоязычная версия газеты «Жэньминь жибао») со ссылкой на данные рабочей группы по организации поисково-спасательной операции.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии
Сообщается, что супруги побывали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и переехал в наркологический центр
Рэпер вместе с супругой и тремя детьми в начале года переехал в Майами, где феврале Самойлова родила ему сына.
Энергетика
Пять небольших российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию
Апрельские поставки нефти от небольших российских компаний еще не обговорены.
Происшествия
В Забайкалье полицейский избил учительницу из-за воздушных шариков
В Забайкальском крае в одном из сел полицейский избил учительницу в кафе из-за воздушных шариков.
Армия и оружие
Турция попросила НАТО о дополнительной помощи в Сирии
Турция обратилась в НАТО с просьбой о дополнительной помощи в Сирии, заявил президент Реджеп Эрдоган.
Энергетика
Китайская нефтяная отрасль несет большие убытки
9 марта 2020 г. CHELINDUSTRY.RU - В этом году нефтяные компании Китая сократят расходы на свои проекты и уменьшат размеры дивидендов инвесторам после того, как цены на нефть упали до самого низкого уровня за четыре года.