с чего всё началось

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. Ранее о новых мерах помощи объявил президент Владимир Путин. По подсчетам Росстата, число безработных в стране выросло до 4,3 млн человек.

Политика В Еврокомиссии рассказали, для каких стран откроют Евросоюз С учетом эпидемиологической обстановки будет составлен обновляемый список стран, гражданам которых возможно пересекать границы ЕС с 1 июля. 105

Происшествия Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области. 313

Политика Байден пригрозил Трампу военным переворотом Военные США устроят вооруженный переворот, если глава Белого дома Дональд Трамп откажется признать поражение на ноябрьских выборах, уверен возможный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден. 132

Экономика Путин поручил повысить привлекательность образовательных кредитов Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с Центральным банком РФ до 15 августа повысить привлекательность образовательных кредитов, включая снижение ставки до 3%, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля. 18

Шоу-бизнес Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает день рождения Старшая дочь Ксении Бородиной Маруся празднует 11-й день рождения. 26

Политика Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление. 52

Политика Республиканцы предложили ввести санкции против России Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы". 2,1K

Здоровье Обнаруживший бессимптомных носителей врач назвал срок второй волны COVID Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова считает, что вторая волна COVID-19 по силе будет существенно уступать первой.

Происшествия В Крыму возбудили дело о халатности после убийства шестилетней девочки В Крыму в рамках расследования изнасилования и убийства шестилетней девочки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц органов системы профилактики, приведшей к смерти ребёнка. 20

Происшествия Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, передает РИА "Новости". 2

Игры Sony презентовала новую PlayStation Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе. 183

Экономика Ряд банков повысил лимиты операций по картам без пин-кода Ряд банков начал повышать лимит операций по картам Mastercard без требования вводить пин-код.

Общество В Краснодарском крае отменен пропускной режим Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня. 541

Авто Кроссовер Toyota Wildlander ставит рекорды продаж Как выяснил портал "Новые автомобили" в ходе мониторинга авторынка, в мае текущего года Wildlander установил рекорд по продажам и стал вторым по популярности кроссовером в модельном ряду японского автогиганта с результатом 7,6 тысячи реализованных авто, уступив только собрату RAV4. 7