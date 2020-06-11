Общество
КоммерсантъПравительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. Ранее о новых мерах помощи объявил президент Владимир Путин. По подсчетам Росстата, число безработных в стране выросло до 4,3 млн человек.
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В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.Коммерсантъ12:28
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В России из-за коронавируса временно увеличили размер пособия по безработице
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С учетом эпидемиологической обстановки будет составлен обновляемый список стран, гражданам которых возможно пересекать границы ЕС с 1 июля.
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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
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Режиссер «Другого» займется новой частью «Зловещих мертвецов»
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Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова считает, что вторая волна COVID-19 по силе будет существенно уступать первой.
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Режим самоизоляции снимается с 15 июня, но просьба соблюдать предписания Роспотребнадзора по масочному режиму.
ТАСС 11:14
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Семья погибшего не дождалась извинений от Ефремова
Взгляд.ру вчера в 12:56
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RT на русском вчера в 09:54
Происшествия
Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя
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Ряд банков повысил лимиты операций по картам без пин-кода
Ряд банков начал повышать лимит операций по картам Mastercard без требования вводить пин-код.
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Лежащего на земле полицейского душит темнокожий человек.
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В Краснодарском крае отменен пропускной режим
Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
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