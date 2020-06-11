Общество
КоммерсантъПравительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. Ранее о новых мерах помощи объявил президент Владимир Путин. По подсчетам Росстата, число безработных в стране выросло до 4,3 млн человек.
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В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.Коммерсантъ12:28
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В России из-за коронавируса временно увеличили размер пособия по безработице
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