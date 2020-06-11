с чего всё началось

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. Ранее о новых мерах помощи объявил президент Владимир Путин. По подсчетам Росстата, число безработных в стране выросло до 4,3 млн человек.

Здоровье В Петербурге заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в 20 раз Начальник отдела эпидемиологического надзора локального подразделения Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия заявила, что за неделю показатель заболеваемости в 20 раз превысил средний уровень за последние годы, сообщает РБК. 220

Энергетика МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). 263

Общество Вторая волна коронавируса надвигается на США Американцы вышли на акции протеста, презрев ограничительные меры. Теперь на Штаты надвигается вторая волна COVID-19. 15

Культура Variety (США): компании США по производству кино- и телефильмов присматриваются к России (Variety) Хотя производство художественных фильмов и телевизионных программ в настоящий момент приостановлено во всем мире из-за пандемии коронавируса, Россия становится более привлекательной для перспективного партнерства после отмены режима самоизоляции.

Политика Генпрокурор Украины обвиняет Порошенко в давлении После случившегося Венедиктова обвинила Порошенко и других депутатов в оказании давления на Генпрокуратуру. 52

Шоу-бизнес Татьяна Навка приступила к репетициям ледового шоу «Лебединое озеро» Знаменитая фигуристка и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка разместила на своей странице в социальных сетях фотографии тренировок к будущему ледовому спектаклю «Лебединое озеро». 1

Общество Российские школьники получат аттестаты без экзаменов Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов. 1,5K

Футбол «Севилья» победила «Бетис» в первом матче Примеры "Севилья" одержала победу над "Бетисом" в первом матче чемпионата Испании по футболу после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Политика Байден пригрозил Трампу военным переворотом Военные США устроят вооруженный переворот, если глава Белого дома Дональд Трамп откажется признать поражение на ноябрьских выборах, уверен возможный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден. 92

Общество В Краснодарском крае отменен пропускной режим По словам Кондратьева, режим самоизоляции в Краснодарском крае продолжит действовать до 21 июня. 539

Происшествия Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, передает РИА "Новости".

Киберспорт Слухи не врали: Capcom анонсировала Resident Evil Village Вашингтон, 12 июня 2020, 00:50 — REGNUM В рамках презентации The Future of Gaming состоялся анонс новой игры в серии Resident Evil. 1

Армия и оружие В Минобороны оценили загруженность построенных военными медцентров Медицинские центры, построенные военными по поручению президента России Владимира Путина для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, заполнены на 95%, сообщил заместитель министра обороны Тимур Иванов в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда».

Происшествия Заявления главы МВД Франции о борьбе с расизмом вызвали протесты полиции Французские полицейские, недовольные заявлениями главы МВД Кристофа Кастанера о борьбе с расизмом, провели акции протеста в ряде городов страны, сообщает газета Monde.

Общество В Подмосковье с 25 июня откроются торговые центры Предприятия торговли и сферы услуг в Подмосковье возобновят работу с 25 июня без ограничений, в этот день в регионе откроются торгово-развлекательные центры. 37

Политика Жители России считают Путина вдохновляющей личностью Москва, 11 июня 2020, 11:09 — REGNUM Подавляющее большинство граждан считают президента России Владимира Путина вдохновляющей личностью, приводит данные опроса «Левада-центр». 666