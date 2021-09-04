Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня получателей господдержки по программе развития сельского хозяйства: на субсидии теперь смогут претендовать аграрии, которые выращивают овощи в закрытом грунте с использованием технологии досвечивания.
Ученые уже выяснили, что использование EEMPA для поглощения CO2 из выбросов работающих на ископаемом топливе электростанций позволяет снизить расходы на улавливание углекислого газа примерно на 19 % по сравнению с применяемыми сейчас растворителями на водной основе.
Apple Inc позволит некоторым приложениям, таким как Netflix Inc, предоставлять ссылки на свои веб-сайты для пользовательских платежей, небольшая уступка, которая позволит разработчикам приложений обойти спорную 30-процентную плату App Store, взимаемую производителем iPhone.