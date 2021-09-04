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Правительство расширило перечень получающих господдержку аграриев

Аграрии, которые выращивают овощи в закрытом грунте с использованием технологии досвечивания, могут получить поддержку правительства в рамках государственной программы развития сельского хозяйства.
Коммерсантъ
Соответствующие постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Комсомольская правда
Отмечается, что правительство приняло решение расширить меру поддержки в виде субсидий для того, чтобы «поддержать сельхозпроизводителей, внедряющих перспективные технологии».
Комсомольская правда
Системы досвечивания, как отмечает пресс-служба, "позволяют заметно повысить урожайность и активно применяются в тепличных комплексах".
ТАСС

С чего всё началось

Правительство расширило перечень получателей господдержки в области сельхозпроизводства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня получателей господдержки по программе развития сельского хозяйства: на субсидии теперь смогут претендовать аграрии, которые выращивают овощи в закрытом грунте с использованием технологии досвечивания.
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