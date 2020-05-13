Коронавирус
ВедомостиПравительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина. В перечень вошли предприятия, производящие изделия народных художественных промыслов, а также предприятия торговли через автоматы (вендинг).
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Федеральный перечень ТСР дополнен телефонным устройством с функцией видеосвязи и навигации
Dislife.ruвчера в 10:18
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Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
Общество
В России перенесут сроки проведения ЕГЭ
Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) перенесено на более поздние сроки.
Известия 07:07
Игры
Ремастер Mafia II готовится к выходу
Вчера 2K Games сделали новый пост в официальном твиттер-аккаунте Mafia, а сегодня появилась вторая запись со словом «Power».
The GEEK 11 мая в 12:53
Политика
Госдума приняла закон о голосовании на выборах дистанционно
Госдума приняла законопроект с поправками, в частности, о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно.
RT на русском 08:44
Происшествия
В «Ленэнерго» в Петербурге проходят обыски
Информированный источник сообщил агентству, что обыски проходят еще по нескольким адресам в Петербурге, а также в Москве.
BFM.ru 08:15
Политика
Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
Известия 05:44
Шоу-бизнес
Здоровье Татьяны Булановой снова ухудшилось
Paparazzi.ru 03:23
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
Кино
Певцов ответил на критику фильма «На Париж»
Piter.tv вчера в 08:27
Общество
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей
Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
Общество
Названы сроки создания эффективного лекарства от коронавируса
Вирусолог сообщил, что ученые из американской биотехнологической компании Regeneron Pharmaceuticals сейчас работают над созданием нового препарата, действие которого основано на искусственном добавлении антител для помощи иммунитету.
Sochi.com 05:01
Здоровье
79 медработников Саратовской области заразились коронавирусом
Как сообщил заместитель регионального министра здравоохранения Станислав Шувалов, 79 медработников Саратовской области заразились коронавирусом.
Saratovnews вчера в 05:59
Политика
В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса
Американские законодатели внесли в сенат законопроект, предполагающий введение санкций в отношении Китая из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:13
Общество
Суд постановил пересмотреть приговор футболистам Кокорину и Мамаеву
Кассационный суд постановил пересмотреть приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, вынесенный в Мосгорсуде.
Известия 08:23
Экономика
Госдума увеличила возможности возмещения по вкладам
Госдума увеличила возможности по возвращению денег со счетов – компаниям и вкладчикам.
Вести.Ru 08:39
Шоу-бизнес
Екатерина Климова рассказала о драке бывших мужей
О драки с Игорем Гела Месхи рассказал ей лично, уточнив, что и он, и режиссеры на съемочной площадке остались довольны этой дракой.
Bimru.ru 06:24
Политика
Глава Минздрава РФ призвал реформировать систему ОМС
Система обязательного медицинского страхования (ОМС) в России нуждается в трансформации и цифровизации, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Интерфакс 07:35
Общество
В Воронежской области продлили режим самоизоляции
Власти Воронежской области продлили до 31 мая в регионе режим повышенной готовности и самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом, говорится в указе губернатора Александра Гусева.
РИА Новости 08:53
Политика
Верховная рада Украины приняла закон о национализированных банках
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Раду прибыл президент Украины Владимир Зеленский и попросил депутатов принять этот закон, чтобы «защитить украинскую экономику».
REGNUM 06:18
Политика
Глава Минздрава: Мишустин идет на поправку
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении состояния премьер-министра Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом.
Коммерсантъ 08:15
Шоу-бизнес
Джиган рассказал в эфире у Тимати о лечении от наркозависимости
Джиган рассказал своему другу Тимати, с которым у него случился конфликт как раз на почве наркозависимости, о трех неделях в столичной реабилитационной клинике.
Телеканал 360° 04:09
Политика
Архангельская область и НАО договорились начать объединение
РИА Новости 08:22
Общество
Госдума приняла закон об индивидуальных тарифах ОСАГО
Госдума приняла закон об индивидуализации тарифов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
RT на русском 08:06
Шоу-бизнес
61-летний Михаил Ширвиндт стал отцом в третий раз
Вокруг ТВ 08:29
Происшествия
В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета
Чита, 13 мая 2020, 14:15 — REGNUM Штормовой ветер полностью сорвал покрытие с крыши одного из супермаркетов в Чите.
REGNUM 07:15
Общество
Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ
Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране.
Наша версия вчера в 10:47