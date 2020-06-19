Экономика
RT на русскомПравительство расширило список крупных проектов с госучастием
Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как отмечается, перечень дополнен 15 новыми позициями.
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Политика
National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
REGNUM вчера в 14:35
Политика
Пашинян не сможет присутствовать на параде Победы в Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту России Владимиру Путину, что из-за сложной ситуации с коронавирусом в республике не сможет присутствовать на параде Победы в Москве.
ТАСС 10:26
Общество
В Пензенской области открываются музеи, библиотеки и летние кафе
Согласно документу разрешается деятельность, во-первых, музеев и библиотек при условии предварительной записи, соблюдения дистанции, использования индивидуальных средств защиты, ограничение посетителей.
REGNUM 05:54
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
Игры
Смотрим на лучшие фанатские дизайны PS5
Или создаём свой собственный В твиттере и на специализированных форумах появилось множество фантазий фанатов с воплощениями коллекционных версий консоли PlayStation 5. Речь о моделях с разными цветами, а также о тематическаих устройствах для фанатов определенных игр, к примеру, Spider-Man: Miles Morales, анонсированной на прошлой неделе.
Городской портал Новый Нижний 16 июня в 10:00
Политика
Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам
Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
Муксун.fm вчера в 08:52
Шоу-бизнес
Киркоров назвал оскорбившихся десантников людьми без чувства юмора
Говорит Москва 17 июня в 12:16
Экономика
Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое
Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости 02:38
Энергетика
Нефть перешла к уверенному росту
Москва, 18 июня 2020, 16:00 — REGNUM Торги на нефтяном рынке 18 июня с утра открылись противоречиво, цены колебались от слабого падения к слабому повышению, но к вечеру рынок перешёл к уверенному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
REGNUM вчера в 09:00
Армия и оружие
Новейший ЗРПК «Панцирь-СМ» покажут на параде Победы в Москве
Новый вариант зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-СМ" с малогабаритными ракетами для уничтожения беспилотников впервые будет показан на параде Победы в Москве 24 июня, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.
Военное обозрение 04:39
Общество
Коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года
По словам местных вирусологов, следы COVID-19 были обнаружены в образцах сточных вод, взятых в Милане и Турине еще в декабре прошлого года.
Российская газета 05:55
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
Здоровье
На Кубани за сутки выписали 90 переболевших коронавирусом человек
Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 91,3. 3884 пациента уже переболели и выписаны, в том числе 90 за последние сутки.
ЮГ Times 17 июня в 04:16
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 06:35
Экономика
ЦБ счел необоснованными комиссии за перевод денег внутри банка
Комиссии за переводы денег внутри банка необоснованны, Банк России попросит Госдуму о новых полномочиях по регулированию таких тарифов, говорится в заявлении ЦБ, поступившем в РБК.
РБК 10:16
Происшествия
Стало известно о видеозвонке жертве московского стрелка перед убийством
В беседе с журналистами мужчина рассказал, что по видеосвязи позвонил матери Елизаветы Светлане, чтобы рассказать о качелях, которые они собрали для четырехлетнего Матвея — третьей жертве московского стрелка Севастьяна Путинцева.
Lenta.ru 10:40
Политика
Немецкий политик нашёл повод отказаться от «Северного потока — 2»
Как писал NEWS.ru, посол РФ в Германии Сергей Нечаев отверг обвинения немецкой прокуратуры в причастности российских госструктур к убийству Хангошвили.
News.ru 10:26
Общество
В Оренбургской области отменили режим обязательной самоизоляции для жителей
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес в пятницу изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, отменив обязательную самоизоляцию для жителей региона.
ТАСС 11:02
Происшествия
В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница
Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.
REGNUM 07:28
Общество
В США скончался сын Никиты Хрущева
Новая газета 00:33
Политика
Путин заявил о переломе ситуации в Норильске после разлива топлива
В Норильске удалось переломить негативную ситуацию после аварии с разливом нефтепродуктов, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по ликвидации последствий ЧП.
Lenta.ru 07:50
Общество
В Петербурге санатории и каршеринг возобновят работу с 22 июня
Санатории и каршеринг возобновят работу в Санкт-Петербурге с 22 июня, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 10:59
Происшествия
В Петербурге машина арестованного экс-депутата сбила ребенка
В Петербурге вечером 16 июня на пешеходном переходе на Чкаловском проспекте Range Rover сбил пятилетнего мальчика, ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами.
Интерфакс 10:48
Общество
Игроки уничтожают оценку The Last of Us: Part II на Metacritic
Городской портал Новый Нижний 05:00
Общество
В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод
Ученые установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 метров происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-850 градусов.
ТАСС 08:58
Общество
Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
RT на русском 08:56
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Общество
Солнечное затмение произойдёт 21 июня
Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве.
Новое Время 31 04:23