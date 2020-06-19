Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как отмечается, перечень дополнен 15 новыми позициями.

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Игры Смотрим на лучшие фанатские дизайны PS5 Или создаём свой собственный В твиттере и на специализированных форумах появилось множество фантазий фанатов с воплощениями коллекционных версий консоли PlayStation 5. Речь о моделях с разными цветами, а также о тематическаих устройствах для фанатов определенных игр, к примеру, Spider-Man: Miles Morales, анонсированной на прошлой неделе. 2

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Армия и оружие Новейший ЗРПК «Панцирь-СМ» покажут на параде Победы в Москве Новый вариант зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-СМ" с малогабаритными ракетами для уничтожения беспилотников впервые будет показан на параде Победы в Москве 24 июня, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента. 28

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Общество В Оренбургской области отменили режим обязательной самоизоляции для жителей Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес в пятницу изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, отменив обязательную самоизоляцию для жителей региона. 5

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