Экономика

RT на русскомRT на русскомПравительство расширило список крупных проектов с госучастием

Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как отмечается, перечень дополнен 15 новыми позициями.
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Перечень крупных проектов с госучастием дополнили 15 объектами

Телеканал 360°04:37

Кабмин расширил перечень крупных проектов с госучастием

ПРАЙМ02:49

Мишустин расширил перечень проектов с государственным участием

Известия03:08

Мишустин расширил перечень финансируемых из ФНБ проектов

Взгляд.ру02:56

Правительство расширило список крупных проектов с госучастием

RT на русском02:49

Строительство ледоколов и терминала СПГ «Утренний» будет финансироваться из ФНБ

Коммерсантъ03:21

Кабмин расширил перечень проектов, которые будут финансироваться из ФНБ

ТАСС02:37
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Политика

National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне

REGNUM вчера в 14:35
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Шоу-бизнес

Домогаров заступился за Ефремова и отказался выходить на сцену

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Политика

Пашинян не сможет присутствовать на параде Победы в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил президенту России Владимиру Путину, что из-за сложной ситуации с коронавирусом в республике не сможет присутствовать на параде Победы в Москве.
ТАСС 10:26
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Общество

В Пензенской области открываются музеи, библиотеки и летние кафе

Согласно документу разрешается деятельность, во-первых, музеев и библиотек при условии предварительной записи, соблюдения дистанции, использования индивидуальных средств защиты, ограничение посетителей.
REGNUM 05:54
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Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
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Игры

Смотрим на лучшие фанатские дизайны PS5

Или создаём свой собственный В твиттере и на специализированных форумах появилось множество фантазий фанатов с воплощениями коллекционных версий консоли PlayStation 5. Речь о моделях с разными цветами, а также о тематическаих устройствах для фанатов определенных игр, к примеру, Spider-Man: Miles Morales, анонсированной на прошлой неделе.
Городской портал Новый Нижний 16 июня в 10:00
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Политика

Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам

Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
Муксун.fm вчера в 08:52
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Шоу-бизнес

Киркоров назвал оскорбившихся десантников людьми без чувства юмора

Говорит Москва 17 июня в 12:16
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Экономика

Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое

Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
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Энергетика

Нефть перешла к уверенному росту

Москва, 18 июня 2020, 16:00 — REGNUM Торги на нефтяном рынке 18 июня с утра открылись противоречиво, цены колебались от слабого падения к слабому повышению, но к вечеру рынок перешёл к уверенному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
REGNUM вчера в 09:00
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Армия и оружие

Новейший ЗРПК «Панцирь-СМ» покажут на параде Победы в Москве

Новый вариант зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-СМ" с малогабаритными ракетами для уничтожения беспилотников впервые будет показан на параде Победы в Москве 24 июня, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.
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Общество

Коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года

По словам местных вирусологов, следы COVID-19 были обнаружены в образцах сточных вод, взятых в Милане и Турине еще в декабре прошлого года.
Российская газета 05:55
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
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Здоровье

На Кубани за сутки выписали 90 переболевших коронавирусом человек

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения – 91,3. 3884 пациента уже переболели и выписаны, в том числе 90 за последние сутки.
ЮГ Times 17 июня в 04:16
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Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 06:35
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Экономика

ЦБ счел необоснованными комиссии за перевод денег внутри банка

Комиссии за переводы денег внутри банка необоснованны, Банк России попросит Госдуму о новых полномочиях по регулированию таких тарифов, говорится в заявлении ЦБ, поступившем в РБК.
РБК 10:16
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Происшествия

Стало известно о видеозвонке жертве московского стрелка перед убийством

В беседе с журналистами мужчина рассказал, что по видеосвязи позвонил матери Елизаветы Светлане, чтобы рассказать о качелях, которые они собрали для четырехлетнего Матвея — третьей жертве московского стрелка Севастьяна Путинцева.
Lenta.ru 10:40
Политика

Немецкий политик нашёл повод отказаться от «Северного потока — 2»

Как писал NEWS.ru, посол РФ в Германии Сергей Нечаев отверг обвинения немецкой прокуратуры в причастности российских госструктур к убийству Хангошвили.
News.ru 10:26
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Общество

В Оренбургской области отменили режим обязательной самоизоляции для жителей

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес в пятницу изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, отменив обязательную самоизоляцию для жителей региона.
ТАСС 11:02
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Происшествия

В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница

Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.
REGNUM 07:28
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Общество

В США скончался сын Никиты Хрущева

Новая газета 00:33
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Политика

Путин заявил о переломе ситуации в Норильске после разлива топлива

В Норильске удалось переломить негативную ситуацию после аварии с разливом нефтепродуктов, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по ликвидации последствий ЧП.
Lenta.ru 07:50
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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить свои полномочия

REGNUM 09:45
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Общество

В Петербурге санатории и каршеринг возобновят работу с 22 июня

Санатории и каршеринг возобновят работу в Санкт-Петербурге с 22 июня, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 10:59
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Происшествия

В Петербурге машина арестованного экс-депутата сбила ребенка

В Петербурге вечером 16 июня на пешеходном переходе на Чкаловском проспекте Range Rover сбил пятилетнего мальчика, ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами.
Интерфакс 10:48
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Общество

Игроки уничтожают оценку The Last of Us: Part II на Metacritic

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Общество

В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод

Ученые установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 метров происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-850 градусов.
ТАСС 08:58
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Общество

Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
RT на русском 08:56
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Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
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Общество

Солнечное затмение произойдёт 21 июня

Кольцеобразное затмение Солнца произойдёт 21 июня. Максимальная фаза наступит в 9:40 по Москве.
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