Экономика
RT на русскомПравительство расширило список крупных проектов с госучастием
Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как отмечается, перечень дополнен 15 новыми позициями.
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Строительство ледоколов и терминала СПГ «Утренний» будет финансироваться из ФНБ
Коммерсантъ19 июня в 03:21
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Найден биомаркер продолжительности жизни
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Минпромторг предоставил россиянам скидки от 10 до 25% на покупку авто
Размер скидки остался неизменным: максимальные 25% по-прежнему могут получить только жители Дальнего Востока (причем достаточно даже временной регистрации), а всем остальным положены стандартные 10%, пишет iReactor.
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Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах, приоритет будет у учебных заведений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.
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Нашумевшее исследование британских онкологов отыскало фактор, который значительно способствует развитию рака горла.
ToDay News Ufa 04:26
Общество
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения
Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
Российская газета 07:37
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Путин поручил продлить выплату надбавок медикам до конца лета
Путин считает необходимым сохранить медикам, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19, все федеральные выплаты и региональные надбавки на июль и август.
Вести ФМ вчера в 08:32
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Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Газета.Ru вчера в 13:10
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С 1 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
ФАН 08:22
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Беглов рассказал об отмене ограничений в Петербурге
Беглов заявил, что город работает с Роспотребнадзором и над снятием других ограничений.
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Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца
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Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
Общество
ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Lenta.ru 19 июня в 12:20
Космос
На карту нанесли одну пятую часть океанского дна Земли
Ученые-исследователи в рамках проекта Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030 нанесли на карту одну пятую часть океанского дна планеты Земля, сообщает Газета.ru.
РИАМО 12:34
Наука
Назвали основной фактор прочности шипов крапивы и хобота комара
Крапива обладает длинными шипами, которые напоминают иголку шприца для инъекции.
ToDay News Ufa 01:25
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
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В новой картине от Netflix снимется актриса из «Великолепного века»
RuNews24.ru 10:27
Армия и оружие
Российский ЗРК С-400 «Триумф» встревожил Пентагон
В новой версии планируют увеличить дальность ее действия до 230 км, но даже модернизированная версия ракеты США остается бессильна против российского ЗРК С-400, пишет интернет-издание Аргументы.
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Дуэт из Якутии покорил жюри на американском шоу
Культуромания 18 июня в 14:39
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Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Армия и оружие
Украинские военные заявили о восьми обстрелах в Донбассе
Украинские военные заявили, что зафиксировали восемь обстрелов их позиций в Донбассе в воскресенье, один силовик ранен.
РИА Новости 10:44
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Активиста Петра Верзилова задержали в Москве
Участник арт-проекта «Война» Петр Верзилов задержан в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 21 июня.
Известия 07:48
Культура
В сети появились первые кадры 3D-мультфильма студии Хаяо Миядзаки
Японский телеканал NKH опубликовал кадры полнометражного аниме, который станет первым подобным проектом для студии Хаяо Миядзаки Ghibli.
RuNews24.ru 19 июня в 08:22
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Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag вчера в 05:08
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Вышел новый трейлер боевика «King’s man: Начало»
В сети появился новый трейлер приключенческой картины «King’s man: Начало», приквела шпионской франшизы Мэттью Вона «Kingsman».
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В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС
По словам Janisko, ему не интересны бесполезные объекты и пустые здания, поэтому он их не делает.
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Пользователи PlayStation Store поставили The Last Of Us Part II 4,5 балла из 5 — первая часть игры имеет максимальный рейтинг в PSN.
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Разработчиками компании Geod Studio был создан эмулятор, переделывающий старые двухмерные игры в трехмерные.
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