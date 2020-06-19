Экономика
RT на русскомПравительство расширило список крупных проектов с госучастием
Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как отмечается, перечень дополнен 15 новыми позициями.
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Здоровье
В мире выявлен рекордный прирост пациентов с коронавирусом
За последнюю неделю в мире коронавирусом нового типа были инфицированы около 1 млн человек, это максимальный прирост с начала пандемии.
Взгляд.ру 11:36
Политика
Лавров ответил на критику Венецианской комиссии поправок в Конституцию
Ранее, 18 июня, Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия, консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) вынесла заключение относительно поправок в Конституцию, которые касаются отношений России с Европейским судом по правам человека.
РБК 11:44
Общество
Многодетной семье из Оренбургской области вернули детей
Впоследствии министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов назвал изъятие детей из многодетной семьи в Домбаровском районе единственно возможной мерой воздействия на родителей в сложившейся ситуации.
Интерфакс - Россия 08:48
Политика
Путин рассказал о подарках от своих внуков
Президент России Владимир Путин хранит подарки от своих внуков в комнате отдыха.
ФАН 10:32
Общество
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Lenta.ru 08:57
Общество
В США скончался сын Никиты Хрущева
Новая газета 00:33
Футбол
Карпин: все игроки и тренеры «Ростова» будут болеть за наших детей
RT на русском 11:49
Здоровье
Правительство Украины пообещало повысить зарплату врачам на 75 процентов
Правительство Украины пообещало с 1 сентября повысить зарплату врачам на 75 процентов.
Lenta.ru 11:29
Шоу-бизнес
62-летний Дольф Лундгрен женится на ровеснице своей дочери
Дольф сделал предложение руки и сердца 24-летней норвежке Эмме Крокдал, которая работает фитнес-инструктором в Лос-Анджелесе.
Газета Metro 06:16
Общество
Массовый сбой произошел в работе мобильного оператора «Билайн»
У мобильного оператора «Билайн» произошел массовый сбой, затронувший некоторые российские регионы.
Телеканал 360° 10:15
Общество
В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России
Температура на европейской части России снизится на 10 °С по сравнению с показателями середины недели, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии.
RT на русском 17 июня в 22:29
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 22:31
Шоу-бизнес
Киркоров назвал оскорбившихся десантников людьми без чувства юмора
Говорит Москва 17 июня в 12:16
Происшествия
В Москве пара устроила конфликт со стрельбой в квартире
На севере Москвы женщина в ходе конфликта с мужчиной выстрелила в него из пневматического оружия, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Интерфакс 10:59
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
Авто
Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
История УАЗ Пикап началась в 2000 году, когда в рамках Московского Международного Автосалона была представлена модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир».
Тарантас Ньюс вчера в 07:36
Общество
В Санкт-Петербурге с 22 июня возобновят работу санатории и каршеринг
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов разрешил с 22 июня открыть санатории и возобновить услуги каршеринга в городе.
Известия 11:23
Общество
В Воронежской области продлён режим безопасного поведения
Воронеж, 19 июня 2020, 17:17 — REGNUM Режим безопасного поведения в Воронежской области продлён до 28 июня включительно, изменения в указ «О введении в Воронежской области режима повышенной готовности» внёс 19 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев, сообщили в пресс-службе облправительства.
REGNUM 10:17
Армия и оружие
«Нудоль» и «Прометей» станут основой контргиперзвуковых комплексов РФ
Два новых комплекса воздушно-космической обороны С-500 Прометей и А-235 Нудоль скоро будут приняты на вооружение в России, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
Политическая Экспертиза вчера в 10:59
Финансы
Центробанк впервые снизил ключевую ставку до 4,5%
Центробанк снизил ключевую ставку на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.
РИА Новости 08:12
Политика
Владимир Путин в своей статье о Второй мировой сослался на фейковую цитату Гитлера
Подводя итоги: В.В. Путин в своей статье некритически использовал неверно переведенную в советские времена цитату, опирающуюся на сомнительный источник.
Весьма 08:37
Кино
Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
Политика
Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru 00:40
Экономика
Сбербанк начал взимать комиссию с переводов через банкоматы
Сбербанк ввел комиссию на переводы через банкоматы, пишет «Коммерсантъ». С начала лета за перечисление любой суммы нужно платить 1%.
BFM.ru 05:03
Политика
Пашинян отменил визит на парад Победы в Москве
Премьер Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что не сможет отправиться в Москву на парад Победы из-за сложившейся в республике эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом.
РИА Новости 09:44
Наука
Расшифрован геном неандертальца, жившего 80 тыс. лет назад на Алтае
По-видимому, чагырская популяция пришла на Алтай из европейской части материка около 80 тыс. лет назад.
Интерфакс - Россия 17 июня в 06:51
Здоровье
Врач объяснила, что рак можно определить по запаху пота
Российская газета 01:42
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12