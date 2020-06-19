Экономика

RT на русскомRT на русскомПравительство расширило список крупных проектов с госучастием

Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как отмечается, перечень дополнен 15 новыми позициями.
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Перечень крупных проектов с госучастием дополнили 15 объектами

Телеканал 360°04:37

Строительство ледоколов и терминала СПГ «Утренний» будет финансироваться из ФНБ

Коммерсантъ03:21

Кабмин расширил перечень проектов, которые будут финансироваться из ФНБ

ТАСС02:37

Мишустин расширил перечень финансируемых из ФНБ проектов

Взгляд.ру02:56

Правительство расширило список крупных проектов с госучастием

RT на русском02:49

Кабмин расширил перечень крупных проектов с госучастием

ПРАЙМ02:49

Мишустин расширил перечень проектов с государственным участием

Известия03:08
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Общество

В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод

ТАСС 08:58
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru 06:30
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Футбол

«Сочи»: играем, пока мама не позовет домой

Ранее сообщалось о том, что самому старшему игроку "Ростова" в матче с "Сочи" будет 19 лет.
Газета.Ru 09:56
Кино

Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм

Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
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Политика

The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне

Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru вчера в 14:10
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Общество

«Норникель» вложил более 5 млрд рублей в ликвидацию ЧП в Норильске

ТАСС 08:36
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Общество

Сын Никиты Хрущёва скончался в США

RT на русском вчера в 18:02
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Общество

Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
RT на русском 08:56
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Политика

ДНР планирует с 22 июня открыть КПП

Самопровозглашенная Донецкая народная республика планирует с 22 июня открыть для пропуска на подконтрольную Киеву территорию один из КПП на линии соприкосновения в Донбассе, заявила в пятницу полпред ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
РИА Новости 09:12
Экономика

Сбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы

По расчетам газеты, доход в 2019 г. у банка от переводов мог составить 13,4 млрд руб. До конца этого года только на переводах через банкоматы банк сможет заработать более 1,5 млрд руб. По словам руководителя проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгении Лазаревой, переводы через банкомат ‒ единственная финансовая услуга, доступная самым бедным россиянам без компьютеров и смартфонов.
Ведомости 00:28
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
Моя Москва.онлайн 02:48
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Происшествия

В Петербурге от удара молнии погиб ребенок

В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
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Наука

В Индийском океане обнаружили зарождающийся континент

Группа ученых из Австралии и Франции пришла к выводу, что в южной части Индийского океана происходит процесс, который с геологической точки зрения можно охарактеризовать как формирование нового континента.
Московский Комсомолец 08:41
Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
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Политика

Лукашенко заявил, что в его отношениях с Путиным «ничего не искрит»

Коммерсантъ 08:12
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Общество

Похороны экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева пройдут в воскресенье

Церемонию прощания проведут в ледовом дворце "Чебоксары-Арена" Похороны экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева состоятся в воскресенье, 21 июня.
Мой город Чебоксары 06:03
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Общество

В России разрешат приходить на пляж без маски

REGNUM 07:15
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Религия

Захвативший монастырь на Урале священник обратился к патриарху Кириллу

Схиигумен Сергий (Романов), захвативший Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов», выпустил новое видеообращение, в котором обратился к патриарху Кириллу.
Lenta.ru 08:11
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда

Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
РИА Новости 08:51
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Общество

В Свердловской области смягчили «режим повышенной готовности»

Екатеринбург, 19 июня 2020, 17:20 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял несколько запретов, введённых в связи с пандемией COVID-19.
REGNUM 10:20
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Политика

В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма

Любые попытки Украины добывать газ на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресекаться, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Известия 00:32
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Политика

Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России

Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля.
ТАСС 08:39
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Политика

Путин назвал потери РФ от пандемии коронавируса минимальными

Российский президент Владимир Путин заявил, что угроза пандемии объединила россиян и позволила выйти из ситуации с минимальными потерями.
Газета.Ru 10:09
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Шоу-бизнес

Больная раком Александра Яковлева неожиданно появилась на публике

iReactor 02:40
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Транспорт

Прямые поезда между Москвой и Севастополем запустят 1 июля

Напомним, с декабря 2019 года открыто постоянное железнодорожное пассажирское сообщение с Крымом по двум маршрутам: Москва — Симферополь и Санкт-Петербург — Севастополь.
НТВ 07:12
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Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
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Футбол

Сегодня «Севилья» встретится с «Барселоной»

Обе команды входят в лидирующую тройку Ла Лиги: «Севилья» находится на третьем месте с 51 очком, а «Барселона» первая с 64 очками.
ГЛАС.RU вчера в 23:58
Происшествия

Суд продлил арест срочнику Шамсутдинову

Читинский гарнизонный военный суд продлил арест обвиняемому в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову.
Газета.Ru 01:42
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Происшествия

Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей

Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
BFM.ru 05:04
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Политика

Пашинян отменил визит на парад Победы в Москве

Премьер Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что не сможет отправиться в Москву на парад Победы из-за сложившейся в республике эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом.
РИА Новости 09:44
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