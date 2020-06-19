Экономика
RT на русскомПравительство расширило список крупных проектов с госучастием
Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как отмечается, перечень дополнен 15 новыми позициями.
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Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Политика
Лукашенко заявил о срыве плана дестабилизации Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о предотвращении плана, целью которого было приведение страны «к некоему майдану», передает белорусское агентство «БелТА».
Ведомости 07:13
Кино
Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм
Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
Общество
Клад времен Второй мировой войны обнаружили в руинах польского замка
Во время Второй мировой войны в замке располагалась казарма для немецких солдат, а также склад боеприпасов.
NewInform 01:56
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%
Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ.
RT на русском 06:34
Экономика
Набиуллина назвала сроки возвращения ВВП России на уровень 2019 года
Полное возвращение ВВП России на уровень 2019 года произойдёт только в первом полугодии 2022 года, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
RT на русском 08:29
Происшествия
В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница
Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.
REGNUM 07:28
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 06:19
Политика
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Газета.Ru 07:05
Футбол
Неймар проиграл суд «Барселоне» и должен будет заплатить клубу
Как сообщает источник, суд отклонил требование 28-летнего бразильца выплатить ему 22 миллиона евро в качестве бонуса, который, по мнению стороны игрока, не был выплачен.
Спорт-Экспресс 07:46
Общество
Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
RT на русском 08:56
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Политика
The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Газета.Ru вчера в 14:10
Происшествия
Полиция Франции провела крупную операцию в Дижоне
Дижон, Франция, 19 июня 2020, 15:20 — REGNUM Крупная полицейская операция прошла 19 июня 2020 года в районах французского города Дижон после беспорядков 12−15 июня 2020 года, сообщает Le Figaro.
REGNUM 08:20
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Игры
Авторы DiRT 5 назвали дату релиза игры
CyberSport.ru вчера в 14:30
Кино
Вышел трейлер фэнтези-сериала Netflix «Проклятая»
На YouTube-канале Netflix опубликован трейлер фэнтези-сериала сервиса "Проклятая" (Cursed), в основе которого - одноименный брутальный роман Тома Уилера с иллюстрациями Фрэнка Миллера, автора "Города грехов".
Российская газета 05:30
Футбол
Роналдо назвал четырёх лучших футболистов в истории
Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо перечислил имена четырёх лучших футболистов в истории мирового футбола.
Metaratings вчера в 16:53
Общество
Суд оштрафовал «Эхо Москвы» за распространение фейка
Судебный участок мирового судьи № 416 Москвы оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы» из-за распространения недостоверной информации, создавшего угрозу жизни или здоровью, решение судьи опубликовано в карточке дела.
Ведомости 06:19
Общество
В Пензенском регионе стартовал второй этап снятия ограничений
Согласно документу, деятельность могут возобновить музеи и библиотеки, но с соблюдением ряда условий (приём по предварительной записи, социальное дистанцирование не менее 5 метров, ограничение числа посетителей в зале, использование средств индивидуальной защиты).
Пенза-онлайн 07:57
Политика
Трамп опасается проиграть на выборах из-за голосования по почте
Президент США Дональд Трамп заявил, что может проиграть на предстоящих в ноябре выборах главы государства только из-за внедряемой демократами практики голосования по почте.
Известия вчера в 20:33
Общество
В Свердловской области отменили ограничения на продажу алкогольной продукции
20 апреля Свердловская область первой в Уральском федеральном округе ограничила продажу алкогольной продукцию.
ТАСС 08:51
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 22:31
Общество
Около 200 тысяч петербуржцев могли переболеть коронавирусом
Отмечается, что антитела к коронавирусной инфекции обнаружили у 5,7 процентов жителей Санкт-Петербурга в возрасте от 18 лет.
Evo-rus.com 08:29