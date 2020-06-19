Экономика

RT на русскомRT на русскомПравительство расширило список крупных проектов с госучастием

Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как отмечается, перечень дополнен 15 новыми позициями.
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Мишустин расширил перечень финансируемых из ФНБ проектов

Взгляд.ру02:56

Строительство ледоколов и терминала СПГ «Утренний» будет финансироваться из ФНБ

Коммерсантъ03:21

Мишустин расширил перечень проектов с государственным участием

Известия03:08

Перечень крупных проектов с госучастием дополнили 15 объектами

Телеканал 360°04:37

Правительство расширило список крупных проектов с госучастием

RT на русском02:49

Кабмин расширил перечень крупных проектов с госучастием

ПРАЙМ02:49

Кабмин расширил перечень проектов, которые будут финансироваться из ФНБ

ТАСС02:37
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В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро

РИА Новости 03:39
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75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. За эти годы выросло несколько поколений. Изменилась политическая карта планеты.
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Происшествия

В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница

Как уже сообщало ИА REGNUM, это уже не первый за последнее время случай задержания высокопоставленных чиновников в Приангарье.
REGNUM 07:28
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Политика

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 15:36
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Политика

Путину доложили о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске

Владимир Путин на совещании о ходе ликвидации последствий разлива топлива в Норильске отметил, что за последние недели была сделана большая работа, ситуацию удалось переломить.
РИА Новости 08:00
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Футбол

«Ростов» дозаявил трех футболистов 2003 года рождения на матч с «Сочи»

«Ростов» начал дозаявлять футболистов 2002-2003 годов рождения, которые будут играть в матче 23-го тура РПЛ с «Сочи».
Metaratings 06:16
Авто

В России появится новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro

Компания Chery начнет продажи нового кроссовера Chery Tiggo 7 Pro в России в третьем квартале 2020 года.
Автоновости дня 01:58
Кино

Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм

Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
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Армия и оружие

Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ

В сообщении Минобороны отмечается, что 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков — является одной из самых трагических дат в истории России.
Известия вчера в 18:12
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Происшествия

Псковские поисковики нашли останки восьми жертв концлагеря в Моглино

Псковское агентство информации 08:00
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Общество

Жителей 22 регионов России проверят на иммунитет к COVID-19

В июне стартует первый этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусу у жителей России, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Газета.Ru 04:48
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Общество

С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 22:31
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Финансы

Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%

Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ.
RT на русском 06:34
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Политика

В Портленде протестующие снесли памятник Джорджу Вашингтону

Деловое.ТВ 08:16
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Общество

В Крыму обнаружили большие запасы подземных пресных вод

РИА Новости 06:58
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Политика

Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского

"Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации", - говорится в указе.
ТАСС 07:54
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Общество

В Свердловской области разрешат спорт и откроют массажные салоны

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал сегодня указ о дальнейшем снятии некоторых ограничений, введенных в регионе из-за распространения COVID-19.
Российская газета 08:03
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Здоровье

Врачи напомнили об опасности загара

Доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова рассказала, в каких случая нахождение на солнце может сильно навредить.
Профиль 02:35
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Наука

Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морского ящера

Палеонтологи идентифицировали загадочную окаменелость, найденную в Антарктиде почти десять лет.
МИР 24 вчера в 01:57
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Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
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Наука

Генетик рассказал, влияет ли группа крови на тяжесть течения COVID-19

«Ридус» пообщался со специалистом в области генетики - сотрудником Института общей генетики РАН доктором биологических наук Ильей Артемьевичем Захаровым-Гезехусом - и выяснил, могут ли группа крови или особенности в генетике повлиять на тяжесть течения COVID-19.
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Происшествия

Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова

РИА Новости вчера в 12:39
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Политика

Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

Телеканал Санкт-Петербург 08:24
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Общество

Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал разблокировку сервиса в России.
Sostav.ru 02:25
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Общество

Тульская «медсестра в купальнике» стала моделью

Как сообщало ИА REGNUM, фотографии тульской медсестры, которая из-за жары и необходимости соблюдения всех мер защиты в коронавирусном госпитале была вынуждена надеть под рабочий защитный комбинезон купальник, появились не только в российских.
REGNUM 06:13
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Экономика

«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
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Футбол

ФК «Мордовия» не выступит в ФНЛ

Планируется, что в новом первенстве ФНЛ выступят два клуба. В случае снятия «Мордовии» ее место займут «Алания» или «Олимп-Долгопрудный».
Info-RM вчера в 03:33
Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
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Здоровье

Названы пять симптомов рака кишечника

Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news вчера в 01:55
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Экономика

Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы

Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.
Российская газета 04:53
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