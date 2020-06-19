Экономика
RT на русскомПравительство расширило список крупных проектов с госучастием
Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как отмечается, перечень дополнен 15 новыми позициями.
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Происшествия
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 03:39
Экономика
Земля, которую продал Алексей Шапошников, подорожала в 80 раз с момента покупки
Партнёр Содружества земельных юристов Юлия Бузанова рассказала журналистам, что для того, чтобы начать на промзоне жилую застройку, необходимо перевести участки в новый статус и снять обременение, наложенное при покупке земли по льготной стоимости.
Sota.vision 03:33
Политика
Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов».
Коммерсантъ 05:39
Шоу-бизнес
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
РИА Новости вчера в 17:00
Футбол
«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча РПЛ
"Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 03:27
Политика
Кремль прокомментировал задержание Бабарико в Белоруссии
В Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах президента Виктора Бабарико.
Московский Комсомолец 05:49
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Общество
Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
NewInform 02:18
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Политика
Песков ответил на вопрос о возможности продления мер поддержки населения
Президент РФ Владимир Путин сообщит, когда примет решение о продлении мер поддержки бизнеса и населения после 1 июля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:35
Политика
Опубликована статья Владимира Путина о Второй мировой войне
Областная газета вчера в 23:11
Шоу-бизнес
Названа новая дата развода певицы Пелагеи с хоккеистом Телегиным
Развод певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина назначен на 26 июня.
Сиб.фм 03:54
Авто
Показали обновленный Chevrolet Colorado
Компания Chevrolet опубликовала фотографии рестайлингового пикапа Colorado.
Тарантас Ньюс 00:19
Общество
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
Гаджеты
ПК-корпус Sharkoon REV220 использует перевёрнутую компоновку
Компания Sharkoon подготовила к выпуску компьютерный корпус REV220, предназначенный для формирования настольной системы игрового уровня.
3DNews 03:01
Армия и оружие
Спецназ ВС Турции направлен в Ирак
Международная жизнь 17 июня в 06:51
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Газета.Ru вчера в 16:09
Технологии
Павел Дуров призвал бойкотировать App Store и Google Play
Основатель Telegram предложил в качестве решения проблемы устанавливать приложения напрямую или через альтернативные магазины приложений.
Говорит Москва вчера в 02:38
Авто
Эксперт спрогнозировал рост цен на автомобили после пандемии в России
Аналогичную версию выдвинули и эксперты «Автостат», по мнению которых даже июньский рост цен — результат резкого обвала нефтяных котировок и ослабления курса рубля.
Тарантас Ньюс вчера в 09:25
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной
Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
Uznayvse.ru вчера в 10:56
Авто
Kia анонсировала новый минивэн Carnival
Компания Kia анонсировала новое поколение минивэна Carnival, премьера которого состоится в 2020 году.
Коммерсантъ вчера в 07:35
Финансы
Рубль растет к доллару и евро на старте торгов
Курс рубля укрепляется к доллару и евро в начале торгов на фоне растущих цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:14
Кино
Новые персонажи появились в перезапуске мультфильма «Ну, погоди»
Evo-rus.com вчера в 05:44
Общество
«Эхо Москвы» оштрафовали за цитаты о коронавирусе
5 июня радиостанцию признали виновной по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан») и оштрафовали на 200 тысяч рублей.
Lenta.ru 05:07
Происшествия
Житель Омской области насмерть отравил семь человек
В Омской области житель села Покровка предстанет перед судом за гибель семерых односельчан — все они скончались от отравления техническим спиртом, который им продал подозреваемый.
Национальная служба новостей 05:17
Происшествия
В Крыму задержали украинца при попытке незаконно попасть в Россию
Российские пограничники задержали в Крыму гражданина Украины, пытавшегося проникнуть в РФ, переправившись через залив Сиваш.
ТАСС 01:52