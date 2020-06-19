Общество

RT на русскомRT на русскомПравительство расширило список крупных проектов с госучастием

Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как отмечается, перечень дополнен 15 новыми позициями.
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Строительство ледоколов и терминала СПГ «Утренний» будет финансироваться из ФНБ

Коммерсантъ03:21

Мишустин расширил перечень проектов с государственным участием

Известия03:08

Кабмин расширил перечень крупных проектов с госучастием

ПРАЙМ02:49

Мишустин расширил перечень финансируемых из ФНБ проектов

Взгляд.ру02:56

Правительство расширило список крупных проектов с госучастием

RT на русском02:49

Мишустин подписал распоряжение о расширении списка крупных проектов с госучастием

Rambler News Service03:01

Кабмин расширил перечень проектов, которые будут финансироваться из ФНБ

ТАСС02:37
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 04:22, Ашберн
Общество

С 19 июня изменится расчет больничных и пособий

19 июня вступают в силу новые правила расчёта пособий по временной нетрудоспособности, уходу за ребёнком, а также по беременности и родам.
Pressa40 17 июня в 00:47
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Транспорт

Школьникам расширили скидки на железнодорожные билеты

Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу, 19 июня, подписал постановление о дополнительной скидке на железнодорожные билеты для школьников.
Известия 02:59
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Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
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Министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко почти сразу после назначения пришлось столкнуться с такими вызовами, как ни одному его предшественнику.
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Военная драма «Операция „Дезертир“» — 24 июня на НТВ

В среду, 24 июня, в эфире телеканала НТВ состоится премьера военной драмы «Операция „Дезертир“».
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В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро

Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 03:39
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Здоровье

Вице-мэр Екатеринбурга: врачи заражаются коронавирусом не в больницах

Работающие в Екатеринбурге врачи заражаются коронавирусом, в основном, не в больницах, заявил сегодня на брифинге заместитель главы Екатеринбурга по социальной политике Дмитрий Баранов.
Znak.com 02:59
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Общество

В захваченный казаками монастырь прибыли правоохранители

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Общество

За сутки в Татарстане выявлено 36 новых случаев коронавируса

По сообщению оперштаба республики, в Татарстане за сутки выявлено 36 новых случаев COVID-19.
Республика Татарстан 03:39
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Армия и оружие

В России на смену боевой экипировки «Ратник» придет «Сотник»

В России на смену боевой экипировки «Ратник» придёт новое оснащение третьего поколения «Сотник».
Русская Планета 17 июня в 05:58
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Общество

Расшифрован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса

Как пишет China Economic Net со ссылкой на газету Beijing Daily, опубликован геном коронавируса, обнаруженного во время вспышке на рынке, (NMDC60013902-01,NMDC60013903-02), и геном, найденный в образцах с окружающей среды (NMDC60013903-03).
Известия 01:47
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Армия и оружие

Российские истребители вылетали на перехват бомбардировщиков ВВС США

Российские ВВС поднимали в воздух истребители на перехват американских бомбардировщиков В-52Н над Охотским морем.
Вести.Ru 03:26
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Общество

В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 116 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 19 июня выявлено 116 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:54
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки на 7 790

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 790, прирост второй день не превышает минимум в 1,4%. Об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 03:51
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
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Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
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Футбол

«Сочи» и «Ростов» договорились провести матч согласно расписанию

Встреча 23-го тура чемпионата России между "Сочи" и "Ростовом" пройдет 19 июня, как и планировалось.
Газета.Ru 03:09
Общество

В Чувашии создали комиссию для похорон Игнатьева

Власти Чувашии создали правительственную комиссию для организации похорон экс-руководителя республики Михаила Игнатьева.
РБК 03:57
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Общество

Кемерово лидирует по количеству новых заразившихся коронавирусом

Оперштаб Кузбасса по коронавирусу опубликовал суточную сводку заболеваемости COVID-19 в регионе.
Город новостей 00:34
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Общество

За сутки в Югре выявили 259 носителей коронавируса

Ханты-Мансийск, 19 июня 2020, 10:48 — REGNUM В Югре за минувшие сутки зарегистрировано 259 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 03:48
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Футбол

Ларссон: я абсолютно счастлив в «Спартаке»

Шведский футболист «Спартака» Джордан Ларссон признался, что мечтает попробовать свои силы в лучших чемпионатах Европы, но в настоящий момент счастлив в московском клубе.
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Культура

Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису Наталью Селезнёву

Глава государства отметил обаяние артистки и верность профессии. Владимир Путин пожелал Наталье Селезнёвой здоровья, вдохновения и успехов.
Областная газета 04:01
Технологии

Эксперт объяснил, как нельзя заряжать смартфон

Старший инженер фирмы IVEStore Андрей Зеленый рассказал, как нельзя заряжать смартфоны.
7 новостей 00:54
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Общество

В Минздраве рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

В Первом МГМУ имени Сеченова 18 добровольцев получили инъекцию вакцины от коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава.
РИА Новости вчера в 11:02
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Наука

Против коронавируса изобретено новое лекарство

Соловей.Инфо 17 июня в 06:49
Общество

Утром 21 июня жители Дона смогут наблюдать солнечное затмение

Don24 вчера в 03:24
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Политика

Путин показал секретную комнату в своем кабинете

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Общество

Домогаров объяснил свой пост в поддержку Ефремова

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Общество

В России предлагают законсервировать все мусоропроводы

Общественные организации выступили с предложением законсервировать мусоропроводы во всех жилых домах России как источник антисанитарии, неприятного запаха и шума в подъездах.
Avaho.ru вчера в 07:04
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