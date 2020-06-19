Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как отмечается, перечень дополнен 15 новыми позициями.

Политика Доработанный план восстановления экономики направили Путину Президенту потребуется время на ознакомление Мишустин 2 июня представил Путину общенациональный план восстановления экономики. 127

Экономика Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко 18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.

Здоровье На Украине зафиксирован рекорд по числу заражений коронавирусом За последние сутки на Украине установлен рекорд по статистике заражений коронавирусом. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Политика Евросоюз продлил на год санкции против России Евросоюз на год, до 23 июня 2021 года, продлил санкции, введенные в связи с присоединением Крыма к России. 519

Политика The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны"). 3,3K

Общество Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова. 649

Общество ФАС отрицает смягчение требований к предустановке отечественного софта В обновленный текст проекта постановления о предустановке отечественного программного обеспечения были внесены правки юридического и технического характера. 8

Финансы Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5% Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ. 123

Наука Высокий уровень кортизола повышает риск смерти от коронавируса Ученые из Имперского колледжа Лондона под руководством профессора Уолджитом Дхилло выяснили, что высокий уровень кортизола повышает риск смерти от вызываемого коронавирусом нового типа заболевания COVID-19. 2

Общество С 19 июня изменится расчет больничных и пособий 19 июня вступают в силу новые правила расчёта пособий по временной нетрудоспособности, уходу за ребёнком, а также по беременности и родам. 7

Общество Ростуризм разрешил посещать пляжи без масок Ранее власти Крыма заявили об отмене режима обсервации для приезжих из других регионов.

Политика Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов». 543

Футбол «Ростов» начал дозаявлять молодых футболистов для матча с «Сочи» «Ростов» в экстренном порядке начал заявлять новых футболистов на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».

Общество Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая опубликовал и передал ВОЗ данные генома найденного на оптовом рынке Пекина вируса COVID-19, где на прошлой неделе произошла новая вспышка заболевания. 146

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 4,2K