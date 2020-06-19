Экономика
RT на русскомПравительство расширило список крупных проектов с госучастием
Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как отмечается, перечень дополнен 15 новыми позициями.
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Политика
Доработанный план восстановления экономики направили Путину
Президенту потребуется время на ознакомление Мишустин 2 июня представил Путину общенациональный план восстановления экономики.
ТАСС 04:45
Экономика
Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.
РБК 03:48
Армия и оружие
Новейший «Панцирь» с мини-ракетами впервые покажут на параде Победы
На новом комплексе вместо стандартного контейнера под одну зенитную ракету устанавливается кассета с четырьмя ракетами меньшего диаметра для борьбы с мини-беспилотниками.
ТАСС вчера в 18:05
Политика
Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам
Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
Муксун.fm вчера в 08:52
Здоровье
На Украине зафиксирован рекорд по числу заражений коронавирусом
За последние сутки на Украине установлен рекорд по статистике заражений коронавирусом. Об этом сообщает «Радио Свобода».
Lenta.ru 02:58
Политика
Евросоюз продлил на год санкции против России
Евросоюз на год, до 23 июня 2021 года, продлил санкции, введенные в связи с присоединением Крыма к России.
Коммерсантъ вчера в 08:40
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
Политика
The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru вчера в 14:10
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Армия и оружие
Насосная станция в ДНР разрушена в результате обстрела со стороны ВСУ
Инфраструктурный объект "Северный Донец-Донбасс" в районе шахты 6/7 оказался полностью разрушен.
Piter.tv 04:31
Общество
ФАС отрицает смягчение требований к предустановке отечественного софта
В обновленный текст проекта постановления о предустановке отечественного программного обеспечения были внесены правки юридического и технического характера.
Российская газета вчера в 17:16
Политика
Кремль ответил на обвинения Белоруссии в адрес «Газпрома»
Кремль считает, что после обвинений в адрес «Газпрома» о причастности к преступлениям в Белгазпромбанке должна последовать аргументация.
Коммерсантъ 06:50
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%
Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ.
RT на русском 06:34
Наука
Высокий уровень кортизола повышает риск смерти от коронавируса
Ученые из Имперского колледжа Лондона под руководством профессора Уолджитом Дхилло выяснили, что высокий уровень кортизола повышает риск смерти от вызываемого коронавирусом нового типа заболевания COVID-19.
МедиаПоток 06:47
Общество
С 19 июня изменится расчет больничных и пособий
19 июня вступают в силу новые правила расчёта пособий по временной нетрудоспособности, уходу за ребёнком, а также по беременности и родам.
Pressa40 17 июня в 00:47
Общество
В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков
Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС вчера в 04:59
Общество
Ростуризм разрешил посещать пляжи без масок
Ранее власти Крыма заявили об отмене режима обсервации для приезжих из других регионов.
REGNUM 06:23
Политика
Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов».
Коммерсантъ 05:39
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем
РИА Новости 03:12
Футбол
«Ростов» начал дозаявлять молодых футболистов для матча с «Сочи»
«Ростов» в экстренном порядке начал заявлять новых футболистов на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».
RT на русском 06:39
Общество
Попова: школьники, скорее всего, вернутся за парты 1 сентября
Москва, 17 июня 2020, 22:11 — REGNUM Российские школьники, скорее всего, смогут возобновить свое обучение в очной форме в новом учебном году, который начнется 1 сентября.
REGNUM 17 июня в 15:11
Политика
Песков: Путин не считает, что Трампом можно манипулировать
Москва, 19 июня 2020, 13:35 — REGNUM Российский президент Владимир Путин не считает, что может манипулировать главой США Дональдом Трампом.
REGNUM 06:35
Общество
Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая опубликовал и передал ВОЗ данные генома найденного на оптовом рынке Пекина вируса COVID-19, где на прошлой неделе произошла новая вспышка заболевания.
РИА Новости вчера в 21:45
Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
РИА Новости вчера в 12:39
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Шоу-бизнес
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
РИА Новости вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Илона Маска обвинили в групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь
Где свидетель - друг и сосед Деппа - показал, что троица, состоящая из Маска, Херд и актрисы и модели Кары Делевинь, которую с Эмбер связывают близкие отношения, была замечена им в пентхаусе Деппа в центре Лос-Анджелеса 2016-м.
Российская газета 05:15
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Единоразовые выплаты в размере 13% от внесенных сумм смогут сразу за 3 года получить участники программы софинансирования пенсий.
Live24 02:05
Здоровье
В Сахалинской области за сутки выявили 38 заболевших коронавирусом
В Сахалинской области за сутки выявили 38 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил Telegram-канал Валерия Лимаренко.
АСТВ 06:41