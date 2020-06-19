Общество
RT на русскомПравительство расширило список крупных проектов с госучастием
Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как отмечается, перечень дополнен 15 новыми позициями.
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Мишустин подписал распоряжение о расширении списка крупных проектов с госучастием
Rambler News Service03:01
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 04:39, Ашберн
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Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
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В Петербурге во время обрушившийся накануне на город грозы погиб крановщик.
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Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
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В розыске убийцы задействовано более двухсот сотрудников полиции, которые продолжают нести службу в круглосуточном режиме.
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В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
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Российская газета вчера в 17:00
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Запуск сайта приурочен к 22 июня — дню начала Великой Отечественной войны.
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Газета.Ru вчера в 23:31
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Липецкая область перейдет с 24 июня ко второму этапу снятия введенных из-за коронавируса ограничений, сообщает обладминистрация.
РИА Новости вчера в 04:36
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Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
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Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
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