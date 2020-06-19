Экономика

RT на русскомRT на русскомПравительство расширило список крупных проектов с госучастием

Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как отмечается, перечень дополнен 15 новыми позициями.
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Перечень крупных проектов с госучастием дополнили 15 объектами

Телеканал 360°04:37

Строительство ледоколов и терминала СПГ «Утренний» будет финансироваться из ФНБ

Коммерсантъ03:21

Мишустин расширил перечень финансируемых из ФНБ проектов

Взгляд.ру02:56

Мишустин расширил перечень проектов с государственным участием

Известия03:08

Правительство расширило список крупных проектов с госучастием

RT на русском02:49

Кабмин расширил перечень крупных проектов с госучастием

ПРАЙМ02:49

Кабмин расширил перечень проектов, которые будут финансироваться из ФНБ

ТАСС02:37
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда

РИА Новости 08:51
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Политика

Путин учредил медаль Луки Крымского и орден Пирогова

Президент России Владимир Путин своим указом учредил медаль Луки Крымского и орден Пирогова. Об этом сообщается на сайте Кремля.
ИА Крыминформ 08:04
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Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
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Здоровье

В Крыму выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом

В Республике Крым выявлено 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Бизнес-газета 05:26
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Финансы

Банки анонсировали снижение ставок по вкладам и кредитам вслед за ЦБ

Российские банки готовы отреагировать на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ снижением ставок по вкладам и кредитам, следует из опроса кредитных организаций, который провел РБК.
РБК 09:16
Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

RT на русском 08:40
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Политика

Путин: Россия выходит из пандемии с минимальными потерями

Ново-Огарево, Московская область, 19 июня 2020, 17:16 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что Россия выходит из пандемии коронавируса с минимальными потерями.
REGNUM 10:16
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Политика

Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России

Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля.
ТАСС 08:39
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Футбол

Широков: Прядкин во всей красе отстаивает интересы клубов. Учитесь, как надо работать!

Прядкина отстаивали всем миром, вот и отстоял вам российский футбол.
Чемпионат 10:26
Политика

Премьер-министр Армении отказался приезжать на парад Победы в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу, 19 июня, сообщил, что не поедет на парад Победы в Москву.
Известия 09:40
14
Общество

Похороны экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева пройдут в воскресенье

Церемонию прощания проведут в ледовом дворце "Чебоксары-Арена" Похороны экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева состоятся в воскресенье, 21 июня.
Мой город Чебоксары 06:03
26
Общество

С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 22:31
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Общество

Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
RT на русском 08:56
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Общество

В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод

Ученые установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 метров происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-850 градусов.
ТАСС 08:58
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Экономика

ЦБ счел необоснованными комиссии за перевод денег внутри банка

Комиссии за переводы денег внутри банка необоснованны, Банк России попросит Госдуму о новых полномочиях по регулированию таких тарифов, говорится в заявлении ЦБ, поступившем в РБК.
РБК 10:16
Энергетика

Нефть перешла к уверенному росту

Москва, 18 июня 2020, 16:00 — REGNUM Торги на нефтяном рынке 18 июня с утра открылись противоречиво, цены колебались от слабого падения к слабому повышению, но к вечеру рынок перешёл к уверенному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
REGNUM вчера в 09:00
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Общество

Испания обещала ввести тройной контроль для туристов

С 1 июля начинается открытие границ ЕС для третьих стран. Испания вошла в список наиболее пострадавших от пандемии стран.
Говорит Москва 08:49
Финансы

Набиуллина на выступлении после снижения ставки надела брошь-голубь

Глава Банка России Эльвира Набиуллина прикрепила к лацкану пиджака значок в виде голубя.
РБК 09:26
Кино

Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм

Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
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Общество

Клад времен Второй мировой войны обнаружили в руинах польского замка

Во время Второй мировой войны в замке располагалась казарма для немецких солдат, а также склад боеприпасов.
NewInform 01:56
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Политика

Лукашенко заявил, что в его отношениях с Путиным «ничего не искрит»

Коммерсантъ 08:12
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Политика

На Украине заявили о начале новой волны коронавируса

Новая волна заболеваемости коронавирусом началась на Украине, в двух областях из 24 больницы заполнены более, чем на 50%, заявил в пятницу премьер страны Денис Шмыгаль.
РИА Новости 10:08
Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out

Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor вчера в 02:14
23
Шоу-бизнес

Киркоров ответил на критику из-за ролика о десантниках

Взгляд.ру 17 июня в 13:44
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Здоровье

Врач объяснила, как определить рак по запаху

Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала в эфире телеканала Роосия-1 о том, что необычный запах человеческого пота может быть признаком нарушения работы внутренних органов или заболеваний.
Профиль вчера в 16:52
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Политика

The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне

Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru вчера в 14:10
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Общество

Свердловский губернатор отменил ограничения на продажу алкоголя

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил ограничения на продажу алкоголя, введенные ранее из-за коронавируса, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 09:26
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Гаджеты

Motorola представила в России новый смартфон Moto G8

Компания Motorola объявила о старте продаж в России нового смартфона Motorola Moto G8.
Деловое.ТВ 08:55
Происшествия

На бывшего начальника ЕРИЦ Нелли Титову завели уголовное дело

По версии следствия, в феврале этого года Нелли Титова не имея законных оснований, заключила с одной из коммерческих организаций договор об оказании ООО «ЕРИЦ» аудиторских услуг, стоимостью около 550 000 рублей, которые были впоследствии переведены на счет контрагента.
Владимирские новости 08:12
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Происшествия

В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница

Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.
REGNUM 07:28
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