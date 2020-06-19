Экономика
RT на русскомПравительство расширило список крупных проектов с госучастием
Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как отмечается, перечень дополнен 15 новыми позициями.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7234 источника, обновлено в 10:41, Ашберн
Общество
Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда
РИА Новости 08:51
Политика
Путин учредил медаль Луки Крымского и орден Пирогова
Президент России Владимир Путин своим указом учредил медаль Луки Крымского и орден Пирогова. Об этом сообщается на сайте Кремля.
ИА Крыминформ 08:04
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Здоровье
В Крыму выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом
В Республике Крым выявлено 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Бизнес-газета 05:26
Финансы
Банки анонсировали снижение ставок по вкладам и кредитам вслед за ЦБ
Российские банки готовы отреагировать на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ снижением ставок по вкладам и кредитам, следует из опроса кредитных организаций, который провел РБК.
РБК 09:16
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Политика
Путин: Россия выходит из пандемии с минимальными потерями
Ново-Огарево, Московская область, 19 июня 2020, 17:16 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что Россия выходит из пандемии коронавируса с минимальными потерями.
REGNUM 10:16
Политика
Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России
Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля.
ТАСС 08:39
Футбол
Широков: Прядкин во всей красе отстаивает интересы клубов. Учитесь, как надо работать!
Прядкина отстаивали всем миром, вот и отстоял вам российский футбол.
Чемпионат 10:26
Политика
Премьер-министр Армении отказался приезжать на парад Победы в Москву
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу, 19 июня, сообщил, что не поедет на парад Победы в Москву.
Известия 09:40
Общество
Похороны экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева пройдут в воскресенье
Церемонию прощания проведут в ледовом дворце "Чебоксары-Арена" Похороны экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева состоятся в воскресенье, 21 июня.
Мой город Чебоксары 06:03
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 22:31
Общество
Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд.
RT на русском 08:56
Общество
В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод
Ученые установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 метров происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-850 градусов.
ТАСС 08:58
Экономика
ЦБ счел необоснованными комиссии за перевод денег внутри банка
Комиссии за переводы денег внутри банка необоснованны, Банк России попросит Госдуму о новых полномочиях по регулированию таких тарифов, говорится в заявлении ЦБ, поступившем в РБК.
РБК 10:16
Энергетика
Нефть перешла к уверенному росту
Москва, 18 июня 2020, 16:00 — REGNUM Торги на нефтяном рынке 18 июня с утра открылись противоречиво, цены колебались от слабого падения к слабому повышению, но к вечеру рынок перешёл к уверенному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
REGNUM вчера в 09:00
Общество
Испания обещала ввести тройной контроль для туристов
С 1 июля начинается открытие границ ЕС для третьих стран. Испания вошла в список наиболее пострадавших от пандемии стран.
Говорит Москва 08:49
Финансы
Набиуллина на выступлении после снижения ставки надела брошь-голубь
Глава Банка России Эльвира Набиуллина прикрепила к лацкану пиджака значок в виде голубя.
РБК 09:26
Кино
Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
Общество
Клад времен Второй мировой войны обнаружили в руинах польского замка
Во время Второй мировой войны в замке располагалась казарма для немецких солдат, а также склад боеприпасов.
NewInform 01:56
Политика
На Украине заявили о начале новой волны коронавируса
Новая волна заболеваемости коронавирусом началась на Украине, в двух областях из 24 больницы заполнены более, чем на 50%, заявил в пятницу премьер страны Денис Шмыгаль.
РИА Новости 10:08
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out
Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor вчера в 02:14
Шоу-бизнес
Киркоров ответил на критику из-за ролика о десантниках
Взгляд.ру 17 июня в 13:44
Здоровье
Врач объяснила, как определить рак по запаху
Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала в эфире телеканала Роосия-1 о том, что необычный запах человеческого пота может быть признаком нарушения работы внутренних органов или заболеваний.
Профиль вчера в 16:52
Политика
The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru вчера в 14:10
Общество
Свердловский губернатор отменил ограничения на продажу алкоголя
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил ограничения на продажу алкоголя, введенные ранее из-за коронавируса, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 09:26
Гаджеты
Motorola представила в России новый смартфон Moto G8
Компания Motorola объявила о старте продаж в России нового смартфона Motorola Moto G8.
Деловое.ТВ 08:55
Происшествия
На бывшего начальника ЕРИЦ Нелли Титову завели уголовное дело
По версии следствия, в феврале этого года Нелли Титова не имея законных оснований, заключила с одной из коммерческих организаций договор об оказании ООО «ЕРИЦ» аудиторских услуг, стоимостью около 550 000 рублей, которые были впоследствии переведены на счет контрагента.
Владимирские новости 08:12
Происшествия
В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница
Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.
REGNUM 07:28