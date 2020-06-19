Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как отмечается, перечень дополнен 15 новыми позициями.

Энергетика Мировые цены на нефть снова растут Стоимость нефти марки Brent превысила утром $42 за баррель. Это произошло впервые за полторы недели, отмечает агентство «Интерфакс».

Футбол Карпин заявил, что не знает, кто будет играть с «Сочи» Ростов-на-Дону, 19 июня 2020, 12:23 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин заявил, что не знает, кто будет играть в матче с «Сочи».

Политика Путин рассказал всему миру об уроках Второй мировой войны Американский журнал National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина на английском языке об уроках Второй мировой войны. 104

Общество Корреспондент «Дождя» Баев дает пояснения в центре «Э» на Петровке Корреспондент "Дождя" Антон Баев даёт пояснения в Центре по борьбе с экстремизмом ГУМВД по Москве, заявил РИА Новости главный редактор телеканала Тихон Дзядко.

Экономика Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке. 2,1K

Общество Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова. 579

Политика Песков назвал задержание Бабарико внутренним делом Белоруссии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание кандидата в президенты Белоруссии, экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Общество Дуров прокомментировал разблокировку Telegram на территории России Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что скорость работы мобильных приложений мессенджера должна вырасти после его разблокировки на территории России. 572

Армия и оружие Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ В сообщении Минобороны отмечается, что 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков — является одной из самых трагических дат в истории России. 202

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 3,9K

Общество Роспотребнадзор анонсировал исследование на иммунитет к коронавирусу "На первом этапе, в июне 2020 года исследование планируется провести в 22 субъектах всех федеральных округов Российской Федерации с участием территориальных органов, организаций и научно-исследовательских учреждений Роспотребнадзора, а также органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья",- говорится в сообщении. 9

Общество Расследовать «дело Белгазпромбанка» поручили КГБ Белоруссии Дальнейшее расследование "дела Белгазпромбанка", по которому задержан претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико, поручено вести КГБ республики, заявил в пятницу белорусский генпрокурор Александр Конюк.

Экономика Акции «Яндекса» обновили исторический максимум Акции компании «Яндекс» на Московской бирже обновили рекорд по стоимости, превысив отметку 3160 руб. за бумагу.

Космос Российский телескоп ART-XC нашел новые звезды в Галактике Карты в "жестком" рентгеновском диапазоне прежде были сделаны обсерваторией RXTE NASA и на борту МКС при помощи японского прибора MAXI, но их четкость была меньше. 18

Политика Могут ли в июле продлить часть мер поддержки населения В Кремле рассказали, могут ли после 1 июля быть продлены некоторые меры поддержки российских граждан и бизнеса.

Здоровье В Прикамье выявили 65 новых заболевших коронавирусом В Пермском крае за сутки выявили 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 44 человека проходят лечение в больницах, 21 - амбулаторно на дому. 141

Гаджеты ПК-корпус Sharkoon REV220 использует перевёрнутую компоновку Компания Sharkoon подготовила к выпуску компьютерный корпус REV220, предназначенный для формирования настольной системы игрового уровня.