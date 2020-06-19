Экономика
RT на русскомПравительство расширило список крупных проектов с госучастием
Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как отмечается, перечень дополнен 15 новыми позициями.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 05:56, Ашберн
Энергетика
Мировые цены на нефть снова растут
Стоимость нефти марки Brent превысила утром $42 за баррель. Это произошло впервые за полторы недели, отмечает агентство «Интерфакс».
Эхо Москвы 03:13
Армия и оружие
Китай: Украина опозорилась, вступив в конфронтацию с Россией
Эксперты выразили восторг тому, как РФ смогла быстро выйти из положения и создать собственную альтернативу без зависимости от кого-то.
ГЛАС.RU вчера в 09:18
Происшествия
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 03:39
Хоккей
Наиль Якупов ведет переговоры о переходе в «Ак Барс»
Реальное время вчера в 03:44
Футбол
Карпин заявил, что не знает, кто будет играть с «Сочи»
Ростов-на-Дону, 19 июня 2020, 12:23 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин заявил, что не знает, кто будет играть в матче с «Сочи».
REGNUM 05:23
Автоспорт
Франц Тост объяснил, почему Квят не добился успеха в «Ред Булле»
Матч ТВ 16 июня в 15:43
Политика
Путин рассказал всему миру об уроках Второй мировой войны
Американский журнал National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина на английском языке об уроках Второй мировой войны.
Infox.ru вчера в 16:22
Политика
Песков: Путин не считает, что может манипулировать Трампом
Президент России Владимир Путин не считает, что его американский коллега Дональд Трамп поддается манипулированию.
ТАСС 05:55
Политика
В Госдуме предупредили Киев по поводу добычи газа у берегов Крыма
В Госдуме прокомментировали намерение "Нафтогаз Украины" возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря.
Российская газета 02:49
Общество
Корреспондент «Дождя» Баев дает пояснения в центре «Э» на Петровке
Корреспондент "Дождя" Антон Баев даёт пояснения в Центре по борьбе с экстремизмом ГУМВД по Москве, заявил РИА Новости главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РИА Новости 04:44
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
РИА Новости вчера в 12:39
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Общество
«Яндекс» представил проект новой штаб-квартиры
«Яндекс» показал проект новой штаб-квартиры на юго-западе Москвы.
РБК 05:15
Политика
Песков назвал задержание Бабарико внутренним делом Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание кандидата в президенты Белоруссии, экс-главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:36
Происшествия
Ульяновскому чиновнику инкриминируют мошенничество
Коммерсантъ вчера в 14:08
Общество
Дуров прокомментировал разблокировку Telegram на территории России
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что скорость работы мобильных приложений мессенджера должна вырасти после его разблокировки на территории России.
Инфорос 03:40
Армия и оружие
Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ
В сообщении Минобороны отмечается, что 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков — является одной из самых трагических дат в истории России.
Известия вчера в 18:12
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Общество
Роспотребнадзор анонсировал исследование на иммунитет к коронавирусу
"На первом этапе, в июне 2020 года исследование планируется провести в 22 субъектах всех федеральных округов Российской Федерации с участием территориальных органов, организаций и научно-исследовательских учреждений Роспотребнадзора, а также органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья",- говорится в сообщении.
РИА Новости 04:56
Общество
Расследовать «дело Белгазпромбанка» поручили КГБ Белоруссии
Дальнейшее расследование "дела Белгазпромбанка", по которому задержан претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико, поручено вести КГБ республики, заявил в пятницу белорусский генпрокурор Александр Конюк.
РИА Новости 05:14
Экономика
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум
Акции компании «Яндекс» на Московской бирже обновили рекорд по стоимости, превысив отметку 3160 руб. за бумагу.
Коммерсантъ 04:59
Космос
Российский телескоп ART-XC нашел новые звезды в Галактике
Карты в "жестком" рентгеновском диапазоне прежде были сделаны обсерваторией RXTE NASA и на борту МКС при помощи японского прибора MAXI, но их четкость была меньше.
Утро.ru вчера в 07:28
Политика
Могут ли в июле продлить часть мер поддержки населения
В Кремле рассказали, могут ли после 1 июля быть продлены некоторые меры поддержки российских граждан и бизнеса.
Аргументы недели 05:51
Здоровье
В Прикамье выявили 65 новых заболевших коронавирусом
В Пермском крае за сутки выявили 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 44 человека проходят лечение в больницах, 21 - амбулаторно на дому.
Новости Перми вчера в 03:44
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Газета.Ru вчера в 16:09
Гаджеты
ПК-корпус Sharkoon REV220 использует перевёрнутую компоновку
Компания Sharkoon подготовила к выпуску компьютерный корпус REV220, предназначенный для формирования настольной системы игрового уровня.
3DNews 03:01
Общество
Коронавирус в Саратовской области: число заболевших достигло 4982
Сегодня, 17 июня, оперштаб сообщил о новых заболевших коронавирусом в Саратовской области.
Саратов.Экспресс 17 июня в 02:02
Общество
В России ожидается аномальное похолодание
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о погоде на предстоящие дни.
Омск здесь вчера в 05:51
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44