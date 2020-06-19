Экономика
RT на русскомПравительство расширило список крупных проектов с госучастием
Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как отмечается, перечень дополнен 15 новыми позициями.
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Наука
Высокий уровень кортизола повышает риск смерти от коронавируса
Ученые из Имперского колледжа Лондона под руководством профессора Уолджитом Дхилло выяснили, что высокий уровень кортизола повышает риск смерти от вызываемого коронавирусом нового типа заболевания COVID-19.
МедиаПоток 06:47
Общество
В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России
Температура на европейской части России снизится на 10 °С по сравнению с показателями середины недели, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии.
RT на русском 17 июня в 22:29
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Политика
Лукашенко приедет на парад Победы с сыновьями
Газета.Ru 07:05
Общество
Больше 60 заведений на Садовом кольце закрылись за время самоизоляции
Суммарно на торговых улицах Москвы за время самоизоляции открылись 39 новых заведений, общее количество магазинов с учетом прироста упало на 3%.
Ведомости 02:52
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до рекордных 4,5%
В апреле ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%, в марте ставка была сохранена на уровне 6%, а до этого ставка снижалась шесть раз подряд с октября.
Коммерсантъ 06:30
Здоровье
В Псковской области зафиксировано 15 вспышек заболевания COVID-19
В Псковской области зарегистрировано 15 вспышек с общим числом заболевших 432 человека.
Московский Комсомолец Псков 05:26
Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
РИА Новости вчера в 12:39
Политика
Песков ответил на заявления Минска о «кукловодах» из «Газпрома»
Глава Комитета госконтроля Иван Тертель, как передавало агентство БЕЛТА, сказал, что за деятельностью Бабарико стоят «кукловоды», которые являются «большими начальниками в «Газпроме», а может быть, и выше».
RT на русском 07:02
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
Футбол
«Ростов» начал дозаявлять молодых футболистов для матча с «Сочи»
«Ростов» в экстренном порядке начал заявлять новых футболистов на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи».
RT на русском 06:39
Политика
Песков: Путин не может играть на Трампе как на скрипке
Президент РФ Владимир Путин не считает, что может манипулировать президентом США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
NewInform 06:10
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Единоразовые выплаты в размере 13% от внесенных сумм смогут сразу за 3 года получить участники программы софинансирования пенсий.
Live24 02:05
Происшествия
Задержана заместитель министра строительства Иркутской области
Следователи задержали заместителя министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.
Иркутск Сегодня 07:15
Общество
Коронавирусом могли переболеть около 200 тысяч петербуржцев
В Санкт-Петербурге коронавирусом могли переболеть 200 тысяч жителей.
АиФ Санкт-Петербург 06:23
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Происшествия
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
РИА Новости 03:39
Культура
В новых сериях "Ну, погоди!" Волк бросит курить
Директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев рассказал, что в новых сериях "Ну, погоди!"
Вести.Ru 05:58
Футбол
Орлов: «Ростов» сам себя подставил, пусть их врач повинится и все расскажет
Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о вспышке коронавируса в «Ростове», в котором заразились шесть игроков.
Metaratings 06:40
Политика
75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим
75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. За эти годы выросло несколько поколений. Изменилась политическая карта планеты.
Российская газета вчера в 17:00
Общество
Суд оштрафовал «Эхо Москвы» за распространение фейка
Судебный участок мирового судьи №416 Москвы оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы» из-за распространения недостоверной информации, создавшего угрозу жизни или здоровью, решение судьи опубликовано в карточке дела.
Ведомости 06:19
Общество
ФАС отрицает смягчение требований к предустановке отечественного софта
В обновленный текст проекта постановления о предустановке отечественного программного обеспечения были внесены правки юридического и технического характера.
Российская газета вчера в 17:16
Здоровье
Как определить рак по запаху, рассказала врач
Запах очень индивидуален, как и отпечатки пальцев, рассказал СМИ врач-дерматолог, косметолог Ирина Скорогудаева.
Evo-rus.com 04:58
Общество
Россиянам разрешили посещать пляжи без масок
Россиянам разрешили не носить маски во время отдыха на пляже.
Lenta.ru 07:09
Шоу-бизнес
Дочь Успенской обратилась к матери с невразумительной речью
Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, в Instagram обратилась к своей знаменитой матери.
Рамблер 04:26
Кино
Съемки «Дюны» Дени Вильнёва продолжатся в августе
Piter.tv 05:58
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
В США умер 85-летний Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ вчера в 18:04