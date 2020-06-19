Экономика
RT на русскомПравительство расширило список крупных проектов с госучастием
Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как отмечается, перечень дополнен 15 новыми позициями.
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Мишустин подписал распоряжение о расширении списка крупных проектов с госучастием
Rambler News Service03:01
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Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Политика
The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Газета.Ru вчера в 14:10
Политика
Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ вчера в 15:54
Кино
Стали известны первые детали сюжета «Чужого 5»
Стал доступен титульный лист черновика сценария с намеками на сюжет.
Киноафиша России вчера в 05:09
Армия и оружие
Российские истребители вылетали на перехват бомбардировщиков ВВС США
Российские ВВС поднимали в воздух истребители на перехват американских бомбардировщиков В-52Н над Охотским морем.
Вести.Ru 03:26
Политика
В Госдуме предупредили Киев по поводу добычи газа у берегов Крыма
В Госдуме прокомментировали намерение "Нафтогаз Украины" возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря.
Российская газета 02:49
Кино
Фото: в сиквеле «Капитана Марвел» героиня сразится с Галактусом?
Нью-Йорк, США, 17 июня 2020, 10:48 — REGNUM Энтузиаст с ником marvefx представил фан-постер кинокомикса «Капитан Марвел 2». Об этом 17 июня сообщает портал ComicBook.
REGNUM 17 июня в 03:48
Культура
Путин поздравил актрису Наталью Селезневу с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку России, актрису Московского академического театра сатиры Наталью Селезневу с юбилеем, отметив ее талант и верность профессии, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 03:20
Политика
Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам
Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
Муксун.fm вчера в 08:52
Путешествия
Названы самые бюджетные направления для поездок по России в июле
Специалисты назвали самые дешевые направления в России в июле. В числе наиболее бюджетных оказались Москва и Астрахань.
РЕН ТВ 01:18
Общество
Больше 60 заведений на Садовом кольце закрылись за время самоизоляции
Суммарно на торговых улицах Москвы за время самоизоляции открылись 39 новых заведений, общее количество магазинов с учетом прироста упало на 3%.
Ведомости 02:52
Кино
Малобюджетный хоррор «Отписаться» стал лидером проката в США
Штат Нью-Йорк, США, 19 июня 2020, 10:37 — REGNUM Лидером американского проката на фоне ограничительных мер из-за коронавируса всего на один день стал фильм режиссера Кристиана Нильссона «Unsubscribe» («Отписаться»).
REGNUM 03:37
Происшествия
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 03:39
Общество
В Югре за сутки коронавирус выявлен у 243 человек
За минувшие сутки в Югре, на 18 июня, зарегистрировано 243 новых случая COVID-19 в 17 муниципалитетах.
Вестник вчера в 02:45
Армия и оружие
Китайские солдаты обстреляли индийцев
Китайские солдаты обстреляли индийцев Погибли трое индийских военнослужащих.
Экспресс газета 16 июня в 08:23
Общество
Глава РФПИ рассказал о прошедших стадию «отрицания» инвесторах
Как рассказал в интервью РБК глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, за время пандемии инвесторы прошли несколько стадий.
РБК 03:00
Происшествия
На Кубани подтверждено 69 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 18 июня 2020, 10:52 — REGNUM 69 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 18 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 03:52
Общество
С 19 июня изменится расчет больничных и пособий
19 июня вступают в силу новые правила расчёта пособий по временной нетрудоспособности, уходу за ребёнком, а также по беременности и родам.
Pressa40 17 июня в 00:47
Шоу-бизнес
Ефимова не общается с матерью уже три года
Мать шестикратной чемпионки мира по плаванию Юлии Ефимовой Татьяна рассказала о сложных отношениях с дочерью.
Матч ТВ вчера в 05:58
Экономика
Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром
Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости вчера в 14:22
Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
РИА Новости вчера в 12:39
Политика
Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль
Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
РБК вчера в 07:54
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости 17 июня в 20:57
Происшествия
В Чите автомобиль с детьми и взрослыми скатился в озеро
В Чите автомобиль с двумя детьми и двумя взрослыми в салоне скатился в озеро Кенон, есть погибший.
Газета.Ru 02:00
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Армия и оружие
Набор в военные академии Минобороны РФ проходит удаленно
В период с 1 июня по 15 июля кандидаты-офицеры, будущие командиры соединений и воинских частей, успешно прошедшие предварительный конкурсный отбор, участвуют во вступительных испытаниях в 15 вузов МО РФ.
Аргументы и Факты 02:31
Космос
NASA планирует увековечить подвиг медиков табличкой на Марсе
ИА Красная Весна вчера в 10:39
Транспорт
Школьникам дали новые скидки на железнодорожные билеты
Правительство РФ утвердило скидки в 50% на билеты в купе двухэтажных поездов для детей старше 10 лет.
Российская газета 02:43
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent превысила 42 доллара за баррель
По данным торгов лондонской биржи ICE, по состоянию на 6:00 по московскому времени цена августовского фьючерса на нефть Brent достигла 42,05 доллара за баррель.
Inc-news.ru вчера в 23:52